libero-de-rienzo-morto-d’infarto-lascia-la-moglie-marcella-mosca-e-due-figli-di-6-e-2-anni

Marcella Mosca è la moglie di Libero De Rienzo, mamma di due figli nati dall’amore con l’attore scomparso. Originaria dell’isola di Procida, da diversi anni lavora come costumista. Insieme al marito nel 2020 aveva condiviso il set di “Fortuna”. Condividevano la passione per l’arte e per il mare l’artista e la moglie, che sull’isola avevano fato vita al festival Artheica. “Mia moglie ha radici sull’isola e io ci venivo in vacanza da piccolo. Ora abbiamo una casetta lì, e ci passiamo un po’ di tempo quando possiamo”, raccontava l’attore nel 2015. “Qui ho decido di crescere mio figlio”.

