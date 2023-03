Libertà di circolazione per le auto storiche

Ho appreso che il Sindaco di Roma ha vietato completamente la circolazione delle auto storiche e d’epoca all’interno della città. Io possiedo un’auto storica; non abito a Roma, ma a Bologna, dove perlomeno posso circolare con la mia autovettura nelle ore serali dopo le 18.30 e la notte, nonché il sabato. Auspico che il blocco totale non venga deciso anche dalle altre città italiane e anzi che venga ritirato anche per Roma. Le auto antiche sono un patrimonio da salvaguardare, icone di una bellezza che in molti casi non è mai stata eguagliata. Le auto d’epoca sono nel loro “habitat” soprattutto nelle città d’arte. Anche il Quirinale ha una Lancia Flaminia, utilizzata nelle grandi occasioni. Le auto antiche, essendo in numero esiguo, sono responsabili solo di una piccolissima parte dell’inquinamento e secondo me potrebbero circolare senza limiti, dato che certamente non vengono utilizzate per lavoro. Le automobili hanno le ruote per muoversi, non sono fatte per stare nei musei.

Daniele Zocca

