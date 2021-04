Libia, coprifuochi, fisco dolce per Crédit Agricole, Lvmh annusa Tod’s, pillole di Pnrr

Non solo Pnrr. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start

PILLOLE DI PNRR

Maggioranza spaccata sul superbonus edilizio e sull’addio a Quota 100. Forza Italia e M5S vogliono che gli sgravi al 110% sulle ristrutturazioni restino nel Recovery fino al 2023. La Lega chiede di prorogare i pensionamenti anticipati di Quota 100. (sintesi Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

Pnrr: sul lavoro, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo delle professioni, si vuole rendere «l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato», ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione. (Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

“Preciso che l’ipotesi di lauree idonee da sole a far conseguire abilitazioni professionali non trova applicazione né per gli avvocati né per altre categorie professionali come i commercialisti, gli ingegneri e i notai”, dice il sottosegretario alla Giustizia, Sisto. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

Fonti vicine al ministro Giorgetti: l’apertura dei centri commerciali nei weekend non rientrava nell’accordo di maggioranza siglato in cabina di regia. La norma sarebbe stata introdotta, su iniziativa della Lega, poi saltata perché non c’era accordo nella maggioranza. (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

IL PNRR DI CONTE RISCRITTO

“Draghi in corsa è stato costretto a rivedere (quasi) integralmente l’impianto del progetto scritto dal governo precedente”. (Francesco Verderami, Corriere della Sera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

DRAGHI VISTO DALLA GERMANIA

“Metodo Draghi per creare la crescita”. “Draghi non è intenzionato semplicemente a distribuire denaro, ma desidera una rigida selezione di progetti che permettano di realizzare una vera crescita economica”. (fonte: FAZ) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

+++

ESTRATTO DI UN ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA SUL PNRR:

Aggiustamenti al margine, mentre restano da sciogliere i due nodi politici: la proroga del Superbonus del 110% e la composizione della cabina di regia che gestirà i 191,5 miliardi risorse europee destinati fino al 2026 all’Italia, ai quali si aggiungono 30 miliardi di risorse nazionali in deficit previsti dal Fondo complementare.

Sulla proroga del Superbonus fino alla fine del 2023, richiesta avanzata inizialmente dai 5 Stelle e poi anche da Pd e Forza Italia, per il momento non dovrebbero esserci novità. L’asse fra il premier, Mario Draghi, e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha fatto muro rispetto all’aggiunta di un anno alla vigenza dello sgravio, che sarebbe costata più di 10 miliardi. Del resto, si osserva, il Superbonus è già finanziato con 18 miliardi fino alla fine del 2022. Il Recovery plan non taglia queste risorse ma le ripartisce tra Pnrr (circa 10 miliardi) e Fondo complementare (8 miliardi). Non c’è quindi bisogno di intervenire già ora per un’eventuale proroga di un anno, dal 2022 al 2023, che potrà essere sempre disposta con la prossima legge di Bilancio, quando si potrà fare una valutazione più completa sugli effetti che questo sgravio avrà prodotto sull’economia e sui conti pubblici.

A margine dei tantissimi interventi previsti dal piano lungo 6 direttrici strategiche (digitalizzazione, rivoluzione verde, infrastrutture, istruzione, inclusione, salute) emergono dalla lettura della bozza anche importanti conferme. Sulle pensioni il governo mette nero su bianco che Quota 100, ovvero la possibilità di lasciare il lavoro a 62 anni con 38 di contributi, non verrà prorogata oltre il 31 dicembre di quest’anno «e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti». Sul lavoro, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo delle professioni si vuole rendere «l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato», ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione. In tema di giustizia, si punta a ridurre la durata dei processi. Tagliare da 9 a 5 anni i tempi delle procedure fallimentari farebbe aumentare la produttività dell’1,6%. Sulla sanità, si prevede la creazione di un centro nazionale «di eccellenza per le epidemie». Sul versante green, ci saranno investimenti per 5.500 bus a basse emissioni entro il 2026.

+++

“Tod’s, il futuro è Lvmh. Il mercato scommette

su fusione o delisting”. (titolo La Stampa) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

Il percorso che Lvmh e Tod’s faranno insieme potrebbe essere davvero una collaborazione: l’accordo tra Richemont, gruppo Prada e la stessa Lvmh per una piattaforma comune sulla tecnologia blockchain indicherebbe questa strada. (Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

FRANCESISMI. CREVAL MANGIATO DAL CREDIT AGRICOLE CON SCONTO FISCALE

Per il Crédit Agricole l’impegno complessivo per comprare il Credito Valtellinese (Creval) è salito da 737 a 855 milioni per il 100%, circa metà dei quali recuperabili attraverso i crediti fiscali (Dta) per circa 400 milioni di euro. (Fabrizio Massaro, Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

“La possibilità di emulare il modello Agricole da parte delle popolari italiane è stata persa oltre 20 anni fa quando chi puntava a replicare quello schema attraverso Icbpi trovò tiepida accoglienza”. (Alessandro Graziani, Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

QUI TAIWAN

A Taiwan non piove da settimane, e l’acqua serve, in abbondanza: 156mila tonnellate al giorno, per pulire le cialde che formano la base del chip. Taiwan sforna la metà dei semiconduttori di cui c’è bisogno per far girare il mondo. (Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

GUERRE USA-CINA

In Cina tutte le aziende vogliono rendersi autonome dalla tecnologia americana di Intel e Nvidia. Del resto Amazon e Alphabet di Google non vogliono più dipendere dalla produzione cinese. (Sole 24 Ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

“In Cina soprattutto, ma anche in India e a Taiwan, l’industria della componentistica per biciclette non sta al passo con il nostro fabbisogno”, dice Paolo Magri, presidente dell’associazione delle aziende delle due ruote Ancma, che conta 170 associati della filiera. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

BIDENATE ENERGETICHE

Studio Università di Princeton. Per centrare target simili a quelli annunciati da Biden s’impongono queste politiche: entro il 2030 oltre metà delle auto dovranno essere elettriche; le centrali a carbone, oltre 200, dovranno sparire; eolico e pannelli solari quadruplicare. (Sole) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

SILENZIO, PARLA IL PROFESSOR LOCATELLI

Il coprifuoco secondo Franco Locatelli, coordinatore Cts: “Fissare un’ora di restrizione di movimento è una strategia prudenziale per mantenere una situazione di controllo dei contatti sociali che possono avvenire la sera ed essere connotati da un particolare profilo di rischio”. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

5 STELLE LIQUEFATTE

“Scissione a 5 Stelle. Rousseau dice addio e lancia la sfida al partito di Conte. All’origine dello strappo la lite su 400 mila euro e divergenze sulla linea. Davide Casaleggio prepara un progetto civico in competizione con il M5S”. (Repubblica) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

DISUNIONE EUROPEA

“La tragedia dei 130 migranti affogati in acque libiche scuote l’esecutivo. Imbarazza l’Italia e l’Europa, a causa del rimpallo di responsabilità sulla pelle di esseri umani in balia delle onde del mare”. (Repubblica) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

La riforma proposta da Berlino arranca, bloccata dai veti incrociati. Per questo l’Italia con Spagna, Grecia, Malta e Cipro propone ai 27 di ripristinare almeno il patto di Malta, scaduto da mesi, che garantiva la suddivisione – su base volontaria – di quote di migranti. (Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

QUISQUILIE & PINZILLACCHERE

Nell’indagine della Dda di Lecce che oggi ha portato all’arresto in carcere per corruzione del gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e del penalista barese Giancarlo Chiariello sono indagate numerose altre persone nei confronti delle quali sono in corso perquisizioni — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

Il gip di Bari Giuseppe De Benedictis e il penalista barese Giancarlo Chiariello sono accusati di aver stretto da tempo un accordo corruttivo in base al quale il giudice emetteva provvedimenti “de libertate” favorevoli agli assistiti dell’avvocato Chiariello. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021

Il gip Giuseppe De Benedictis, il 9 aprile scorso, è stato perquisito nel suo ufficio a Palazzo di Giustizia di Bari ed è stato trovato in possesso – secondo la Dda di Lecce – di una tangente di circa 6.000 euro ricevuta poco prima dall’avvocato Giancarlo Chiariello. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) April 24, 2021