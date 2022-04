“Libre, voilée par choix” : Frédéric Michalak, dont la soeur est convertie à l’Islam, s’en prend à Marine Le Pen

Le 10 avril dernier, les français se sont rendus aux urnes pour voter pour le candidat de leur choix lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2022. Le résultat a été annoncé aux alentours de 20 heures et ce sont donc Emmanuel Macron, l’actuel président de la République et Marine Le Pen qui s’affrontent ce dimanche 24 avril. Tous deux ont donc eu quelques jours pour enchaîner les interviews, les meetings et les déplacements afin de convaincre les français. Le dernier en date est le débat, organisé ce mercredi 20 avril. Celui-ci a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et notamment à cause de propos tenus par Marine Le Pen. La candidate a indiqué sa volonté d’interdire le port du voile dans l’espace public. Une annonce qui n’est pas passée inaperçue et ce n’est pas Frédéric Michalak qui dira le contraire. Sur son compte Twitter ce jeudi 21 avril, il a partagé une photo en compagnie de sa sœur. “Ma petite sœur née en France, je t’aime, je suis triste de voir que tu ne serais pas libre dans ton propre pays pour vivre ta foi“, a-t-il écrit en légende du cliché sur lequel on peut voir sa soeur voilée. Un sujet qui le touche personnellement.

Le port du voile en extérieur fait beaucoup parler et l’avis de Marine Le Pen n’est pas passé inaperçu. Sur son compte Twitter, Frédéric Michalak n’a pas hésité à passer un coup de gueule. “Libre, voilée par choix, et qui aide les plus démunis chaque jour !“, a-t-il poursuivi. Pour terminer son message, il a d’abord affirmé : “Honte à vous Rassemblement national” avant d’ajouter : “Votez Emmanuel Macron“. L’ancien rugbyman n’est pas le seul à avoir appelé à voter pour l’actuel président de la République. Une tribune a été publiée par le Parisien le 13 avril et celle-ci a été signée par une cinquantaine de sportifs. Parmi eux, Alain Bernard, Christophe Lemaitre, Laure Manaudou, Tony Parker et, bien entendu, Frédéric Michalak. De plus, celui ou celle qui sera élu ce dimanche 24 avril sera chargé de déclarer l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Une initiative que les sports ne souhaitent pas laisser à Marine Le Pen qui pourrait “marquer du sceau de l’extrême droite ce moment historique”. Par la suite, il était expliqué : “Le sport auquel nous croyons, celui des valeurs de l’olympisme, est fait d’amitié et de respect. il est le lieu de la mixité. Il refuse toutes les discriminations. Partout sur le territoire, dans nos villes, nos banlieues et nos campagnes, le sport est un remède puissant à l’exclusion“. Voilà qui a le mérite d’être clair.

Ma petite sœur née en France, je t’aime, je suis triste de voir que tu ne serais pas libre dans ton propre pays pour vivre ta foi. Libre, voilée par choix, et qui aide les plus démunis chaque jour ! Honte à vs ⁦⁦@RNational_off⁩ ! Votez ⁦@EmmanuelMacron⁩ pic.twitter.com/uFqsK9a80S — ᴍɪᴄʜᴀʟᴀᴋ ғʀᴇᴅᴇʀɪᴄ (@michalakfred) April 21, 2022

Marine Le Pen : quels sont les propos tenus par la candidate ?

Le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’est tenu ce mercredi 20 avril. Lorsque la question du voile en extérieur a été posée, la candidate a tenu des propos qui ont été très commentés. “Je suis pour l’interdiction du voile dans l’espace public“, a-t-elle d’abord annoncé avant d’ajouter : “Le voile est un uniforme imposé par les islamistes, une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n’osent pas le dire”. Selon Marine Le Pen, il est important de “libérer l’ensemble de ces femmes et pour cela il faut interdire le voile dans l’espace public“.

Frederic Michalak © Federico Pestellini

