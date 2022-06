Libri romantici e saghe meravigliose da leggere sotto l’ombrellone. Da non perdere. Il top per l’Estate

In tema di letture romantiche ognuna ha i suoi gusti. C’è chi ama i libri leggeri e chi i drammi, chi preferisce le ambientazioni realistiche e chi invece adora spaziare tra fantasy e paranormale. Visto che scegliere cosa mettere in borsa (o scaricare sull’e-reader) è sempre un’impresa, vi suggeriamo qualche titolo per romantiche incallite adatto a lettrici giovani e meno giovani.

Libri da leggere questa Estate: Per chi ama le rom-com: Jenny Han, la serie di Lara Jean

Fresca, ironica e leggera: la trilogia di Lara Jean si legge nel giro di una settimana. E fate anche in tempo a recuperare gli adattamenti su Netflix. Nel primo libro, Tutte le volte che ho scritto ti amo, Lara Jean precipita nell’imbarazzo quando scopre che tutte le lettere d’amore scritte a tempo perso alle sue cotte e conservate in una cappelliera sono state spedite ai loro destinatari… incluso Josh, il fidanzato di sua sorella. Ma non tutti gli incidenti vengono per nuocere e la piega che prenderà la sua vita è decisamente interessante. Tanto che in questa commedia romantica c’è spazio per altri due atti, P.S. ti amo ancora e Tua per sempre, Lara Jean, tutti pubblicati da Piemme.

Elena Armas, Facciamo finta che mi ami

Se volete una lettura altrettanto lieve e adorate il cliché della finta-relazione-che-poi-diventa-vera, c’è sempre il romanzo d’esordio di Elena Armas, pubblicato da Newton Compton Editori. Catalina ha lasciato tutto per scappare a New York con Daniel, per poi scoprire che di lui non avrebbe mai dovuto fidarsi. Dopo questa catastrofica parentesi la sua vita è di nuovo in carreggiata, salvo scoprire che il suo ex farà da testimone di nozze all’imminente matrimonio di sua sorella. E si è anche trovato una nuova fidanzata. Per salvare la faccia a Catalina non resta che mentire spudoratamente, convincendo il suo collega Aaron a fingersi il suo fidanzato in cambio di un viaggio in Spagna di tre giorni.

Libri da leggere questa Estate: Lea Landucci, Kissing song

Più recente Kissing Song di Lea Landucci, scrittrice italiana di chick lit pubblicata da Sperling & Kupfer. La protagonista è Bianca, venticinquenne che sogna Hollywood perché innamorata dell’arte degli effetti speciali. E per seguire il suo sogno lavora anche di notte, in un locale di periferia dalla dubbia reputazione. Presto però arriva la svolta, ovvero un posto come assistente per la succursale italiana di una prestigiosa marca di skincare coreana. Peccato che il suo nuovo capo abbia un pessimo carattere e qualcosa da nascondere – ma Bianca non è il tipo che si arrende facilmente.

Tra fantasy e steampunk, Christelle Dabos, l’Attraversaspecchi

Della saga dell’Attraversaspecchi di Christelle Dabos (Edizioni e/o) ci si innamora a partire dalla copertina, grazie agli splendidi disegni di Laurent Gapaillard. Per chi ancora non la conoscesse, è una saga fantasy con ambientazioni che ricordano la Belle Époque. Nel primo volume, Fidanzati dell’Inverno, facciamo la conoscenza di Ofelia, ragazza dotata di due talenti straordinari: quello di leggere il passato degli oggetti e quello di attraversare gli specchi. Ofelia sarebbe rimasta volentieri zitella, più impegnata a prendersi cura del suo amato museo che a cercarsi un buon partito, ma le Decane della sua Arca hanno altri piani. Per lei è stato combinato un matrimonio diplomatico con il gelido Thorn, della potente famiglia dei Draghi del Polo. E se il primo incontro non è affatto idilliaco, nel corso della saga Ofelia si renderà conto che dietro le apparenze c’è molto di più. Lei e Thorn dovranno affrontare pericoli e sventare intrighi, nel tentativo di rispondere a una domanda che nessuno osa fare: perché Dio ha rotto il mondo? La lettura prosegue con Gli scomparsi di Chiardiluna, La memoria di Babel e Echi in tempesta, arrivando a un finale a dir poco divisivo.

L’altra metà dell’amore, Malinda Lo, La notte scorsa al Telegraph Club

Immaginate di avere tredici anni nell’America del 1950, di essere a un concorso di bellezza per Miss Chinatown e di ritrovarvi con il cuore in gola per motivi che non sapete spiegare bene nemmeno voi, né tantomeno sentite di poter confidare alla vostra migliore amica. Per avere una risposta Lucy Hu dovrà attendere ancora qualche anno, finché non sarà abbastanza grande da innamorarsi per davvero, sotto l’insegna al neon del Telegraph Club. Sono però gli anni del Maccartismo, difficili sotto tutti i punti di vista: per due ragazze che si amano e anche per il padre di Lucy, a rischio di deportazione come tanti altri cittadini cinesi americani. Vincitore di numerosi premi, tra cui il prestigioso National Book Award for Young People’s Literature, La scorsa notte al Telegraph Club è in libreria dal 21 giugno, pubblicata da Mondadori.

Libri da leggere questa Estate: TJ Klune, La casa sul mare celeste e la saga di Green Creek

TJ Klune è un autore molto prolifico: ex-liquidatore di una compagnia di assicurazioni, dopo dieci anni ha lasciato il suo triste cubicolo (parole sue) per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. E il talento non gli manca, come testimonia la sua grande popolarità tra gli appassionati di romance a tema LGBT+. Il suo romanzo migliore è probabilmente La casa sul mare celeste, pubblicato da Mondadori. Se vi piacciono le storie sulle famiglie che si scelgono, sul potere dell’amore e della gentilezza e sulle rivoluzioni dal basso, potrebbe conquistare anche voi.

Linus Baker è un assistente sociale che vigila sugli Istituti che accolgono i bambini magici, troppo strani e pericolosi per vivere con le persone normali. La sua è una vita ordinata e monotona, almeno finché non viene convocato per una missione segreta: recarsi sulla remota isola di Marsyas e indagare sull’orfanotrofio di un certo Arthur Parnassus, bello ed enigmatico. E dopo aver conosciuto Arthur e i suoi bambini – tra cui una gnoma armata di badile, una viverna avida di bottoni e un blob che sogna di diventare concierge – finirà per mettere in discussione tutto quello in cui crede.

Il merito di averlo fatto scoprire al pubblico italiano va però alla piccola casa editrice Triskell Edizioni: a questo proposito, se amate il paranormal romance dai tempi di Twilight vi consigliamo di dare una sbirciatina anche alla serie di Green Creek, composta da Wolfsong – Il Canto del Lupo, Ravensong – Il Canto del Corvo, Heartsong – Il Canto del Cuore e Brothersong – Il canto dei fratelli. Una serie di romanzi autoconclusivi ma interconnessi, ognuno con personaggi diversi: adatto alle lettrici sopra i 18 anni. Continua a leggere Piuviaggiare.it. Dai uno sguardo a Piuricette.it e Piudonna.it

