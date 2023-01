Licitação é divulgada para reforma do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, RO

Obra tem valor estimado em cerca de R$ 3 milhões. Unidade de saúde também deve ser ampliada. Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, RO

Governo de Rondônia/Divulgação

A licitação para a contratação de empresa para reforma e ampliação do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (HRSFG) foi divulgada pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel). O valor estimado da obra é de R$ 3 milhões.

De acordo com o Governo do Estado, o processo licitatório será feito na modalidade “tomada de preços”, e vai qualificar empresas e selecionar a que apresentar a proposta mais vantajosa para o estado.

A abertura da licitação será no dia 2 de fevereiro na Supel, localizada no Palácio Rio Madeira em Porto Velho. O edital já está disponível e empresas que tem interesse e cumprem os requisitos podem se inscrever.

Confira o edital completo e cronograma do processo licitatório

A unidade de saúde atende, além de moradores do município, a população quilombola, indígena, de fronteira e de pelo menos 15 cidades próximas.

Vittorio Rienzo