Líder indígena da Ilha do Bananal passa mal, é transportado de canoa até hospital mas morre após quatro dias

Valter Waxure Javaé tinha 55 anos e sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo a família. Ele estava internado na UTI de um hospital em Palmas, quando não resistiu. Líder indígena morre após ficar quatro dias internado no Tocantins

O líder indígena Valter Waxure Javaé, de 55 anos, morreu na noite deste sábado (4), após ser internado na UTI de um hospital em Palmas. Ele passou mal na terça-feira (28) e chegou a ser transportado em uma canoa pelo rio Javaé, na Ilha do Bananal. Apesar dos esforços da família, o ex-cacique não resistiu a um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A nora, Wilma Javaé, relatou que na terça-feira, o líder começou a passar mal na aldeia Txuodè, onde morava, com sintomas de dor de cabeça e vômito. A situação piorou e, no dia seguinte, a família pediu socorro.

“Nós ligamos na Sesai e pedimos uma ambulância e disseram que não tinha como e que iriam verificar no município de Lagoa da Confusão”.

O g1 e a produção da TV Anhanguera enviaram email solicitando uma resposta da Sesai a respeito do caso, mas não tivemos um retorno.

Sem resposta, a família decidiu levá-lo até um hospital por conta própria. Prepararam uma canoa com um colchão e o transportaram ao longo do rio Javaé. Durante o percurso, o líder ficou inconsciente, segundo a família.

Wilma também lembrou que, no meio do caminho, a família se deparou com uma equipe médica que fazia atendimento na região. Valter chegou a ser medicado e seguiu, de carro, para o hospital.

Na quarta-feira, o líder deu entrada em uma unidade de saúde em Lagoa da Confusão, foi transferido para o Hospital Regional de Paraíso e de lá, precisou ser encaminhado para uma UTI em Palmas.

Segundo Wilma, o estado de saúde se agravou e os rins de Valter pararam de funcionar. No momento em que fazia uma sessão de hemodiálise, na noite deste sábado, ele não resistiu.

A morte dele gerou comoção entre os indígenas da Ilha do Bananal, região onde ele era respeitado. Valter tinha um histórico de resistência, união entre os povos e preservação das tradições.

“Ele era daquelas pessoas que davam tudo o que ele tinha para ajudar os outros”, finalizou Wilma.

Em nota, a Prefeitura de Lagoa da Confusão manifestou pesar pela morte do líder. “Neste momento de dor, externamos nossa solidariedade aos povos indígenas, de modo especial ao povo Javaé e a todos os familiares, amigos e conhecidos”.

O Conselho Distrital de Saúde Indígena do Tocantins (CONDISI/TO) também lamentou a morte de Valter Javaé.

