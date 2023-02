Lideranças indígenas pedem afastamento de senadores de comissão da crise Yanomami

Chico Rodrigues, Dr. Hiran e Mecias de Jesus, senadores por Roraima, compõem o colegiado da Comissão Temporária Externa. Grupo deve acompanhar “in loco” a saída dos garimpeiros da Terra Yanomami, que enfrenta uma grave crise humanitária e sanitária devido ao avanço do garimpo. Imagem de crianças na Terra Yanomami

A Hutukara Associação Yanomami (HAY), a Urihi Associação Yanomami (UAY) e o Conselho Indígena de Roraima (CIR) pediram o afastamento dos senadores Chico Rodrigues (PSB), Mecias de Jesus (Republicanos) e Hiran Gonçalves (PP), senadores por Roraima, da Comissão Temporária Externa para apurar a crise sanitária na Terra Indígena Yanomami no Senado.

As lideranças indígenas afirmam que os senadores são a favor do garimpo e da legalização da atividade em terras indígenas e, por isso, a participação deles na comissão tem o objetivo de “amparar os invasores e não o povo Yanomami” (leia a íntegra das notas no fim da reportagem).

A Comissão Externa Yanomami foi instalada na última quarta-feira (15). O senador Chico Rodrigues foi eleito como presidente da comissão e Dr. Hiran como relator. Mecias de Jesus também faz parte do colegiado.

Além deles, Elizane Gama (PSD), do Maranhão e Humberto Costa (PT) de Pernambuco integram a Comissão. O grupo deve acompanhar in loco a saída dos garimpeiros das terras Yanomami no prazo de 120 dias.

No entanto, a disputa pelos três cargos-chave da comissão externa para apurar a crise gerou embate entre os senadores de Roraima e governistas. Os três senadores de Roraima tentaram concentrar na bancada o comando da comissão.

Em nota, a Hutukara Associação Yanomami, mais representativa organização do povo Yanomami, disse que “todos esses senadores são declaradamente a favor do garimpo” no estado e que “nunca apoiaram as causas dos povos indígenas em Roraima e ainda estimularam a invasão do garimpo em nossas terras”.

Na nota divulgada na sexta-feira (17), a Hutukara também repudiou o momento em que Chico Rodrigues disse que o povo Yanomami é a “última etnia do planeta no século 21 que ainda é primitiva, totalmente primitiva”. A afirmação foi feita em entrevista ao Estúdio i, na Globo News, na quinta-feira (16).

“Lamentavelmente, a fala desse senador mostra seu total desconhecimento da realidade do povo Yanomami, não conhece a nossa cultura, a nossa crença. Como autoridade, ao nos chamarmos de primitivos só demostra seu preconceito, racismo e discriminação. Um senador que dá mal exemplo, nem deveria estar no poder”, disse a HAY.

A afirmação também foi repudiada pela Urihi Yanomami. Para a associação, o discurso manifesta o preconceito e racismo estrutural da sociedade aos povos originários.

“Os povos indígenas produzem saberes, ciências, arte, literatura, poesia, música, não são primitivos, tampouco atrasados, o discurso do senador Chico Rodrigues, manifesta o preconceito e racismo estrutural da sociedade, claramente comprovados por meio de atos violentos aos povos originários diante da omissão do poder público”, afirmou.

Eleito senador por Roraima em 2018, Chico ficou em evidência nacional após ser flagrado com R$ 33 mil na cueca em outubro de 2020.

No ano passado, Chico integrou a Comissão que apurava violências contra indígenas praticadas por garimpeiros na Terra Yanomami. O parlamentar chegou a declarar ser favorável ao garimpo e da legalização da atividade em terras indígenas.

Em 2020, à época em que foi flagrado com dinheiro na cueca, a Polícia Federal apreendeu uma pedra que suspeitava ser uma pepita de ouro.

Para a Urihi, os parlamentares são favoráveis a legalização da mineração ilegal dentro do Território Indígena e é “ultrajante que estes transgressores componham a comissão, que supostamente foi criada para prestar socorro às vítimas do garimpo ilegal”.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária devido ao avanço do garimpo.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e, inicialmente, por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

Urihi Associação Yanomami

Não queremos que senadores de Roraima, explicitamente favoráveis ao garimpo ilegal nas terras indígenas do Estado, façam parte da comissão para acompanhar a crise humanitária na Terra Indígena Yanomami.

A Urihi Associação Yanomami, vem a público manifestar repúdio ao requerimento nº 34 de 2023, apresentado pelo senador, Mecias de Jesus, que requereu a criação da Comissão Temporária Especial para acompanhar a crise humanitária no Território Indígena Yanomami, composta de 3 membros titulares, sendo eleito como presidente, o Senador, Chico Rodrigues, e relator da comissão, Hiran Gonçalves.

É evidente que, Mecias de Jesus, Hiran Gonçalves e Chico Rodrigues, são parlamentares favoráveis a legalização da mineração ilegal dentro do Território Indígena. A participação destes parlamentares na comissão que acompanhará a crise humanitária na TIY, deixa explicito que o objetivo é o amparo aos invasores e não o povo Yanomami, seus mortos, suas crianças desnutridas, jovens estupradas, suas terras invadidas e águas contaminadas.

É ultrajante que estes transgressores componham a comissão, que supostamente foi criada para prestar socorro às vítimas do garimpo ilegal. Se percorrermos a trajetória política dos parlamentares, encontraremos em seus discursos e ações o favorecimento ao garimpo ilegal, a proteção dos invasores e crimes cometidos contra o meio ambiente e à vida do Povo Yanomami.

Ao ser capturado pela Polícia Federal, em 2020, Chico Rodrigues escondia entre as nádegas, R$ 30 mil. O Tribunal Superior Federal tem imagens comprobatórias no processo contra o senador, investigado por desvio de recursos que deveriam ter sido destinados ao atendimento de pacientes vítimas da pandemia de COVID-19 no Estado. Sua trajetória política é marcada por escândalos, com gastos irregulares em sua campanha, fraudes na prefeitura de um dos municípios de Roraima, e foi considerando inelegível no ano de 2010, em razão do envolvimento nos esquemas de corrupção com o governo do Estado. Nesta quinta-feira (16), o senador concedeu uma entrevista à Globo News, e, de maneira estúpida, chamou os povos Yanomami de “primitivos”, termo preconceituoso e racista. Ademais, disse ele: “Estamos olhando também a questão humana dos dois lados. […] Estamos olhando também o lado de 20 mil brasileiros que estão na verdade sendo retirados porque estavam ilegais nesta área”. Embora a comissão tenha sido criada com o objetivo de preservação dos direitos indígenas, a fala do senador demonstra, uma vez mais, sua defesa aos garimpeiros ilegais no território Yanomami.

O Senador Mecias de Jesus, responsável pela criação do requerimento da comissão, está envolvido no escândalo dos gafanhotos, em que a Polícia Federal investigou o desvio de mais de R$ 230 milhões de recursos do Governo do Estado, por meio de funcionários fantasmas. Ele também é responsável pela indicação dos Coordenadores Distritais de Saúde Indígena no Distrito Especial Sanitário Indígena Yanomami e Ye’kuana. Este DSEI é alvo de investigação de desvio de recursos ocasionados pelos gestores indicados, que deveriam ter realizado a compra de medicamentos para abastecer os postos de saúde localizados no Território Yanomami. O desvio gerou a desassistência da população e a crise sanitária, causando a morte de crianças, mulheres, idosos e adultos Yanomami, por doenças, muitas vezes, consideradas tratáveis.

A mídia, tanto impressa quanto as emissoras de TV e rádio do país, tem muitos artigos que mostram a situação sub-humana do povo Yanomami. As organizações indígenas fizeram inúmeras denúncias ao Ministério Público Federal, que evidenciam a influência negativa do senador responsável pelas indicações e esquemas políticos no Distrito Especial Sanitário Indígena.

O senador Hiran Gonçalves, investigado por uso irregular de cota parlamentar, que em tese, amoldam-se à figura penal proscrita no artigo 312 do Código Penal, recentemente apresentou preocupação quanto a situação dos invasores, e como se não bastasse, foi favorável ao projeto de lei que permitia a mineração ilegal dentro dos territórios indígenas. Além disso, é um grande aliado do Governador do Estado de Roraima, responsável pelo sancionamento de projetos de lei favoráveis ao garimpo ilegal.

É importante destacar que, enquanto deputado, Hiran Gonçalves, votou a favor do Projeto de Lei (PL) 490/2007 que inviabiliza demarcações de terras indígenas e o Projeto de Lei (PL) 191/2020 que autoriza a mineração em terras indígenas, assim como, o filho do senador Mecias de Jesus, Jhonatan de Jesus (deputado federal), votou a favor do Projeto de Lei (PL) 191/2020.

Os povos indígenas produzem saberes, ciências, arte, literatura, poesia, música, não são primitivos, tampouco atrasados, o discurso do senador Chico Rodrigues, manifesta o preconceito e racismo estrutural da sociedade, claramente comprovados por meio de atos violentos aos povos originários diante da omissão do poder público.

Ao analisarmos a trajetória dos parlamentares que foram eleitos para compor a comissão, evidenciamos seus atos ligados à corrupção dentro dos órgãos de saúde, e a política antí-indígena que encorajou os invasores a adentrarem ilegalmente no território indígena, acarretando a morte e adoecimento de muitos Yanomami e a contaminação da água.

O resultado do garimpo ilegal para os povos Yanomami tem sido catastrófico desde a primeira invasão, comunidades foram dizimadas por conflitos com os garimpeiros e por doenças, antes desconhecidas entre os indígenas. Além disso, o meio ambiente foi degradado pela utilização frequente do mercúrio e pela agressividade da atividade ilegal da mineração, acarretando diminuição dos recursos naturais dos quais os Yanomami dependem para sobreviver.

A demarcação das terras indígenas tem um papel fundamental no que tange à concretização dos direitos territoriais dos povos indígenas, propiciando que haja uma mitigação nos conflitos pela terra, permitindo que políticas públicas sejam focadas nos povos indígenas, garantindo o respeito à cultura e ao seu modo de vida harmônico em defesa da floresta e de uma parte expressiva da água do planeta.

Considerando o histórico dos parlamentares, nós, da Urihi Associação Yanomami, repudiamos veementemente a participação destes senadores na comissão que acompanhará a crise humanitária no nosso Território, e esclarecemos que possuímos um protocolo de consulta que deve ser analisado e respeitado, mediante ações e decisões administrativas e legislativas que podem afetar os direitos da população Yanomami.

Vale lembrar que, como povo Yanomami, temos o direito de negar a presença de pessoas que desrespeitem a nossa cultura e nossos saberes ancestrais. Não aceitaremos parlamentares favoráveis à mineração ilegal, participando das decisões e ações humanitárias dentro da Terra Indígena Yanomami.

Hutukara Associação Yanomami

A Hutukara Associação Yanomami (HAY) vem repudiar a participação dos senadores de Roraima, Chico Rodrigues (PSB), eleito como presidente da Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação dos Yanomami no Senado, em contexto de crise humanitária; o senador e relator da comissão, Hiran Gonçalves (PP) e o senador Mecias de Jesus (Republicanos). Todos esses senadores são declaradamente a favor do garimpo em Roraima e estão presidindo a comissão que vai acompanhar a saída dos garimpeiros da terra Yanomami.

Há anos a Hutukara vem denunciando a invasão do garimpo na Terra Indígena Yanomami e suas consequências com a devastação e contaminação do meio ambiente, doenças como malária e desnutrição, violências como estupros e aliciamento, levando muitas mortes aos nossos parentes, enquanto esses senadores nunca apoiaram as causas dos povos indígenas em Roraima e ainda estimularam a invasão do garimpo em nossas terras. É inadmissível que esses senadores façam parte dessa Comissão para acompanhar a situação da crise humanitária e sanitária Yanomami.

O senador Chico Rodrigues, era dono de avião que circulava no garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Em 2020, foi flagrado pela Polícia Federal com R$ 33 mil na cueca. Com ele foi apreendido uma pedra que suspeitava ser uma pepita de ouro, durante uma operação para apurar um suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos para o combate à Covid-19 em Roraima. Além disso, o senador disse em entrevista ao Globo News, nesta quinta-feira (16), que o povo Yanomami é a “última etnia do planeta no século 21 que ainda é primitiva, totalmente primitiva”.

Lamentavelmente, a fala desse senador mostra seu total desconhecimento da realidade do povo Yanomami, não conhece a nossa cultura, a nossa crença. Como autoridade, ao nos chamarmos de primitivos só demostra seu preconceito, racismo e discriminação. Um senador que dá mal exemplo, nem deveria estar no poder.

Repudiamos com veemência essa fala colonizadora, nos reduzindo a incapazes. Nós não somos primitivos. Temos conhecimentos. Somos os povos da floresta. Somos sabedores e temos nosso próprio pensamento. Somos filósofos de tudo que existe na nossa vida com a Mãe-Terra.

O senador Mecias de Jesus também não deveria fazer parte dessa comissão. Em 2019, ele foi denunciado pela empresa Voare, única que presta viagens aéreas para a TIY, por cobrança de propina, achaque e fraude em licitação. No governo de Jair Bolsonaro, o senador foi nomeado para “cuidar da Terra Yanomami”, passando a fazer as indicações para a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena. Foram indicações negativas para os Yanomami e Ye’kuana, irresponsáveis e criminosas, com falta de medicamentos e atendimentos médicos. A corrupção se instalou no distrito e a nossa saúde foi negligenciada e muitas mortes aconteceram, um verdadeiro plano de genocídio e extermínio do nosso povo.

Além disso, Mecias de Jesus é pai do deputado federal Jonathan de Jesus (Republicanos), ambos responsáveis pelas últimas indicações do Dsei-Y. O deputado foi recém-empossado para um cargo vitalício, como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

O mais recente senador de Roraima, Hiran Gonçalves, é grande aliado e apoiador do governador de Roraima, Antônio Denarium (PP), que sancionou, em 2021, uma lei de sua própria autoria, que autorizava o garimpo em Roraima com o uso de mercúrio e ainda sancionou outra lei que proibia a destruição dos bens de garimpo apreendidos em terras indígenas. Enquanto deputado federal, Hiran Gonçalves, nunca se posicionou contra o PL490, que prevê alterações nas regras de demarcação de terras indígenas; PL191, que autoriza a mineração e construção de hidrelétricas em terras indígenas e o Marco Temporal, que altera a política de demarcação de terras indígenas.

Diante desses e muitos outros fatos, a Hutukara afirma mais uma vez que esses políticos são inimigos dos povos indígenas em Roraima. Nós, povos Yanomami e Ye’kwana, não queremos que o Chico Rodrigues e demais senadores de Roraima façam parte dessa comissão que vai acompanhar a situação da crise humanitária e sanitária Yanomami. Eles que deveriam responder por essa crise. Foram 570 crianças mortas durante o governo Bolsonaro com o apoio desses senadores. Nós temos o nosso protocolo de consulta da Terra Yanomami, deveríamos ser consultados, temos o direito de receber e de negar a presença de qualquer autoridade na nossa Terra. Não queremos esses políticos sujos acompanhando as atividades humanitárias e nem de desintrusão do garimpo ilegal no nosso território, que é um território sagrado para o nosso povo.

Conselho Indígena de Roraima

O Conselho Indígena de Roraima – CIR, organização indígena representativa de 261 comunidades indígenas dos povos Indígenas Macuxi, Wapichana, Taurepang, Ingariko, Patamona, Wai Wai, Sapará, Yanomami vem a público MANIFESTAR REPÚDIO pela eleição do Senador Chico Rodrigues (PSB-RR) para presidir a Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami, e Senador Hiran Gonçalves, como relator.

Durante o último Governo ambos os Senadores jamais se posicionaram a favor do povo Yanomami e dos povos indígenas de Roraima. O Senador Chico Rodrigues esteve presente na Diligência da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal em maio de 2022, em Roraima. Ocorrida por aprovação do Requerimento n° 22 de 2022, a diligência externa foi para acompanhar as medidas adotadas pelas autoridades acerca da situação da comunidade Yanomami. Naquela ocasião o Senador Chico Rodrigues negou que houvesse qualquer violação de direitos dos povos indígenas na TI Yanomami, negando o genocídio em curso.

É de se questionar até onde estão infiltrados na estrutura do Estado Brasileiro os representantes dos crimes e interesse dos garimpeiros ilegais no Estado de Roraima. Não aceitamos que grupos políticos usem o Senado para atender interesses escusos. É dever constitucional da referida casa legislativa garantir a proteção aos direitos constitucionais dos povos indígenas. Mas nesse caso da comissão, com a atual presidência da comissão, há claro conflito de interesse.

Portanto, pedimos o afastamento do Senador Chico Rodrigues da Comissão e de seu Relator, não podemos aceitar o desvirtuamento do papel do Senado, que deveria garantir os direitos fundamentais dos povos indígenas. É imoral e antiético que uma autoridade investigada e que foi flagrada em operação da Polícia Federal seja presidente de uma comissão tão importante. E pedimos ao Ministério dos Povos Indígenas e demais órgãos do Governo Federal medidas mais enérgicas contra os invasores e o acompanhamento e as ações para enfrentamento da grave situação.

