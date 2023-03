Lideranças pedem retirada de garimpeiros dos territórios indígenas em encontro com Lula na Terra Raposa Serra do Sol

Durante os discursos em evento com a presença de Lula, lideranças indígenas também pediram a proteção das terras indígenas e do meio ambiente. Declarações foram feitas durante a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Lula foi recepcionado na Raposa Serra do Sol por crianças e lideranças indígenas

Valéria Oliveira/g1 RR

Lideranças indígenas reivindicaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a retirada de invasores das terras indígenas de Roraima, incluindo os garimpeiros da Terra Yanomami. O pedidos foram feitos na tarde desta segunda-feira (13) durante a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, que ocorre no Lago Caracaranã, na Raposa Serra do Sol, em Normandia, ao Norte do estado.

Ao presidente, Davi Kopenawa, principal liderança do povo Yanomami, pediu a retirada de todos os garimpeiros da Terra Yanomami e mais apoio na Saúde de comunidades mais afastadas. O maior território indígena do Brasil enfrenta uma crise humanitária sem precedentes devido ao avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

“Os garimpeiros estão escondidos ainda. Eles foram para Venezuela, para outro lugar chamado Homoxi e estão escondidos. Eu queria que o senhor botasse o pessoal que está lá tirando os garimpeiros, que tirem todos. O povo Macuxi eWapichana, está apoiando nossa luta e nós queremos tirar todos os garimpeiros”, pediu.

O presidente participou do evento à convite dos indígenas. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja, e dos ministros da Comunicação, Paulo Pimenta, da Defesa, José Mucio, Secretaria Geral, Márcio Macedo, Saúde, Nisia Trindade, e Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joenia Wapichana.

Durante os discursos, lideranças indígenas também pediram a proteção das terras indígenas e do meio ambiente. Além disso, melhorias na saúde e educação dos povos indígenas foram solicitadas.

“Nunca negociem os direitos dos povos indígenas com ninguém. Queremos ser sempre povos originários, livres e com autonomia”, afirmou Maria Betânia, secretária-geral do movimento de mulheres indígenas do Conselho Indígena.

Lula se reúne com indígenas e diz que é preciso demarcar terras antes que invasores ‘se apoderem’

Lula desembarcou em Roraima por volta das 10h na Base Aérea de Boa Vista , onde foi recebido na Base Aérea pelo governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). Da capital, seguiu para o Lago Caracaranã, onde chegou por volta de 11h.

No Caracaranã, Lula foi recebido em festa por crianças indígenas, lideranças locais, como Davi Kopenawa. Único político local no evento, o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), também recepcionou o presidente – isso porque os indígenas se recusaram a receber Denarium e outros parlamentares na festa.

Lula acompanhado de Janja e crianças indígenas na Raposa Serra do Sol

Ricardo Stuckert

Edinho Macuxi, coordenador do Conselho Indígena de Roraima, pediu também a “identificação e punição” dos invasores que estão na Terra Yanomami. Na ocasião, Lula reafirmou o compromisso em retirar os garimpeiros e também prometeu destinar recursos para a produção agrícola indígena.

No discurso, a liderança indígena do povo Wapichana, Clóvis Ambrósio, sugeriu a ampliação de algumas terras indígenas. Ele também solicitou a retomada de ações nas áreas de educação, saúde e meio ambiente

“Nós temos algumas áreas aqui no estado que são bem pequeninhas. Nós temos 34 áreas demarcadas, mas nós temos muitas áreas indígenas que estão precisando de ampliação porque a nossa família cresceu, muito mesmo”, explicou Ambrósio.

Durante o evento, antes de discursar para as cerca de 3,2 mil indígenas presentes, Lula passeou pela feita de produtos agrícolas cultivados nas comunidades dentro da Raposa Serra do Sol. No palco, ele e Janja receberam dois presentes: um feixe de vara e uma panela de barro, como símbolos de união e resistência dos povos no estado.

“Quando regressar a Brasília vou reunir a Sônia [ministra dos Povos Indígenas], os companheiros ministros que estão ligados à área da produção para que a gente possa, definitivamente, colocar vocês dentro de um programa de financiamento da produção agrícola para que vocês possa melhorar na produção”, prometeu.

Lula visita feita com produtos cultivados por indígenas que vivem na Raposa Serra do Sol

Valéria Oliveira/g1 RR

Esta foi a segunda vez que Lula esteve na Raposa como presidente. A primeira ocorreu em 2010, quando ele foi à comunidade Maturuca e participou da festa de homologação do território, há 13 anos. A visita do presidente foi considerada simbólica pelos indígenas porque foi ele quem demarcou a terra indígena Raposa Serra do Sul em 2005, no seu primeiro mandato como presidente.

Desde que assumiu a presidência, em janeiro desde ano, Lula esteve em Roraima por duas vezes. A primeira foi quando ele viu de perto a situação humanitária do povo Yanomami, em janeiro. À época, ele prometeu que participaria do encontro com os indígenas. E, agora, ele foi à Raposa, onde ficou por cerca de 2h30.

Assembleia dos Povos Indígenas

Com o tema “Proteção Territorial Meio Ambiente e Sustentabilidade”, a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima é organizada pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) e não é aberta ao público. Essa é primeira vez que um presidente da República participa do evento.

Mais de 2 mil lideranças do estado participam do evento. Os representantes são dos povos Yanomami, Wai Wai, Yekuana, Wapichana, Macuxi, Sapará, Ingaricó, Taurepang e Patamona. Ao todo, o evento deve reunir as organizações indígenas das mais de 32 terras indígenas de Roraima.

Presidente conheceu a feira de produtos indígenas da região

Ricardo Stuckert

A assembleia ocorre no Centro Regional Lago Caracaranã. No local, há uma feira com produtos orgânicos de todas as regiões, artesanato e exposição de animais criados dentro das terras indígenas. O presidente esteve na exposição e conheceu os produtos orgânicos.

O Conselho Indígena recebe lideranças tradicionais das primeiras assembleias, além de autoridades locais e nacionais como a Polícia Federal (PF), Ministério dos Povos Indígenas, Ibama, Incra, Ministério Público Federal (MPF), Sexta Câmara do MPF e o Ministério Público de Roraima (MPRR).

Crianças indígenas recepcionaram o presidente Lula na Raposa Serra do Sol

Valéria Oliveira/g1 RR

