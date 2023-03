Líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade são presos na região de Presidente Prudente

José Rainha Júnior e Luciano de Lima foram presos neste sábado (4) no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado de São Paulo. Frente Nacional de Luta Campo e Cidade

FNL

Os líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) José Rainha Júnior e Luciano de Lima foram presos neste sábado (4) na região do Pontal do Paranapanema, na região de Presidente Prudente (SP).

Ambos foram encaminhados para a Cadeia de Presidente Venceslau (SP), onde ficarão presos até a realização da audiência de custódia na Justiça.

De acordo com as informações preliminares repassadas pela Polícia Civil ao g1, José Rainha Júnior foi detido em um lote onde reside, no Assentamento Che Guevara, em Mirante do Paranapanema (SP), enquanto a prisão de Luciano de Lima ocorreu na Rodovia José Corrêa de Araújo, na divisa entre os estados de São Paulo e do Paraná, entre os municípios de Sandovalina (SP) e Jardim Olinda (PR).

VEJA TAMBÉM:

Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade ocupam fazendas do Oeste Paulista durante ‘Carnaval Vermelho’

Em segundo dia consecutivo, integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade realizam nova ocupação de terra em fazendas do Oeste Paulista

Frente Nacional de Luta Campo e Cidade chega a 9 ocupações de fazendas na região do Pontal do Paranapanema

Nova lei que prevê a regularização fundiária de terras devolutas no Estado de São Paulo é publicada e entra em vigor; veja a íntegra

Governador Tarcísio de Freitas nomeia prudentino Guilherme Piai para comandar o Itesp por um mandato de dois anos

No mês passado, a FNL havia dado início a uma série de ocupações de fazendas no extremo oeste do Estado de São Paulo. À mobilização foi dado o nome de “Carnaval Vermelho”.

O grupo de trabalhadores rurais sem-terra reivindica a destinação de fazendas situadas em áreas consideradas devolutas ao Estado para a implantação de assentamentos da reforma agrária.

No total, o movimento social mobilizou 2,5 mil pessoas nas ocupações de nove fazendas nas cidades de Marabá Paulista (SP), Mirante do Paranapanema, Presidente Epitácio (SP), Presidente Venceslau, Rosana (SP), Sandovalina e Teodoro Sampaio (SP).

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200