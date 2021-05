l’idrogel-magnetico-potrebbe-spiegare-il-fenomeno-del-magnete-vax-covid?

I progressi dell’idrogel magnetico potrebbero spiegare il fenomeno del magnete vax COVID, soprattutto perché gli studi ammettono che potrebbe essere attivato magneticamente e controllato a distanza tramite Smart Grid?

di Makia Freeman

I progressi nell’idrogel magnetico potrebbero essere la ragione del bizzarro fenomeno del magnete vax COVID ?

Questa sensazione sta diventando molto ben documentata, dopo che numerose persone in tutto il mondo che dimostrano in video che un magnete si attacca al loro braccio nel sito di iniezione, ma in nessun altro posto sul loro corpo.

TimTruth.com ha rilasciato un’altra compilation, questa volta una versione di 47 minuti con persone di tutte le età e culture che mostrano cosa succede.

Rappresenta la prova schiacciante che questo è un evento reale, nonostante ciò che affermano disperati dissalatori e apologeti dei vaccini, sebbene gli apologeti dei vaccini non siano il termine adatto visto che non si tratta di vaccini.

In alcuni video, le persone si tolgono lo stesso magnete dal braccio e lo rimettono sul frigorifero dove rimane. Le nanoparticelle metalliche sono una buona ipotesi per spiegare cosa potrebbe accadere.

Questo articolo esaminerà specificamente i progressi nell’idrogel magnetico e se ciò potrebbe spiegare il fenomeno.

Formazione di idrogel magnetico

Come punto di partenza, definiamo la parola idrogel: “ una rete di catene polimeriche reticolate che sono idrofile, a volte si trovano sotto forma di gel colloidale in cui l’acqua è il mezzo di dispersione.

Un solido tridimensionale risulta dalle catene polimeriche idrofile tenute insieme da collegamenti incrociati. “

Questo articolo militare che ho citato prima afferma che l’idrogel in fase di sviluppo (da Profusa con l’aiuto di DARPA) sarebbe composto da 2 parti: “catene polimeriche” e “un componente elettronico”. L’elettronica contiene quasi sempre o sempre metallo.

Uno studio del marzo 2020 intitolato Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogel in Tissue Engineering approfondisce come gli idrogel magnetici (che sono realizzati utilizzando particelle a base di ossido di ferro e diversi tipi di matrici di idrogel) vengono utilizzati nelle applicazioni biomediche per l’ingegneria dei tessuti (r medicina generativa che ripara il tessuto corporeo danneggiato ).

Apparentemente sono una sostanza adatta a causa della loro biocompatibilità, architetture controllate e “risposta intelligente al campo magnetico da remoto”, che è un indizio che sono biosensori che possono essere controllati a distanza tramite Smart Grid .

La tecnologia nell’arena pubblica è già abbastanza avanzata, il che significa che la vera tecnologia nascosta in programmi militari compartimentati è molto, molto avanzata. Il rapporto afferma:

“Gli idrogel sono stati condotti nell’applicazione biomedica per fornire uno scaffold tridimensionale sintonizzabile per l’adesione, la migrazione e / o la differenziazione cellulare e potrebbero anche essere progettati come piattaforma per il rilascio controllato di citochine e farmaci nell’ingegneria dei tessuti e dei farmaci consegna … Recentemente, l’idrogel magneticamente reattivo, come un tipo di idrogel intelligente, è stato introdotto nelle applicazioni biomediche per migliorare le attività biologiche di cellule, tessuti o organi. Ciò è principalmente attribuito alla sua risposta magnetica al campo magnetico esterno … Gli idrogel magnetici sono realizzati con materiali compositi che possiedono biocompatibilità, biodegradazione e reattività magnetica “.

Credito immagine: Frontiers, dallo studio “Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogel in Tissue Engineering”

Come ogni tecnologia, potrebbe essere utilizzata per il bene o per il male, e questo studio si concentra esclusivamente su come potrebbe essere utilizzata per il bene, cioè per la rigenerazione dei tessuti. Tuttavia non si dice nulla su come questo sia implementato nell’ agenda del transumanesimo .

Lo studio si conclude con una nota di cautela:

“Inoltre, si dovrebbe prestare maggiore attenzione nella valutazione della farmacocinetica / tossicocinetica, del metabolismo, della biodegradazione in vivo e così via degli idrogel magnetici, che sono di grande importanza nelle applicazioni dell’ingegneria dei tessuti”.

Trasformatori intelligenti idrogel magnetici

Un articolo pubblicato a dicembre dello scorso anno su Phys.org intitolato Trasformatori intelligenti basati su idrogel a controllo magnetico descrive un altro studio condotto sull’idrogel magnetico.

In questo studio, il team di ricerca cinese ha tentato di mostrare la prova del concetto per un trasformatore telecomandato (il giocattolo per bambini) basato su un sistema di idrogel a memoria di forma.

Hanno incorporato magnetite (Fe 3 O 4 , un tipo di ossido di ferro) e nanoparticelle magnetiche in una struttura polimerica a doppia rete contenente gelatina. Hanno usato il magnetismo e la luce per cambiare a distanza la forma dell’idrogel. Il rapporto afferma:

“La trasformazione reversibile bobina-tripla elica del costituente gelatina ha impregnato l’idrogel con proprietà di memoria di forma e autorigeneranti, mentre le nanoparticelle di magnetite hanno fornito funzioni di riscaldamento fototermico e manipolazione magnetica per deformare l’idrogel per la navigazione in un campo magnetico. Il team potrebbe quindi ripristinare la forma deformata tramite il recupero della forma utilizzando l’irradiazione della luce. Zhang et al. controllava in remoto i processi a memoria di forma attraverso l’attivazione guidata magneticamente e la memoria di forma assistita dalla luce. “

La citazione seguente mostra come controllano la forma e il movimento dell’idrogel. Quali implicazioni ci sono per coloro che hanno l’idrogel al loro interno – e come possono essere letteralmente controllati a distanza – dato che si tratta solo di controllare i robot ?

“Le nanoparticelle magnetiche sono additivi efficaci per introdurre l’attivazione senza contatto controllata a distanza. Quando gli idrogel sono illuminati con luce nel vicino infrarosso (NIR), queste nanoparticelle magnetiche convertono continuamente la luce in calore, provocando il riscaldamento dell’idrogel. Ciò causerà una deformazione reversibile dell’idrogel per applicazioni come robot morbidi che si muovono liberamente … Il team ha anche utilizzato l’interazione tra magneti permanenti e le nanoparticelle di magnetite costituenti dell’idrogel HG-Fe 3 O 4 per guidare il costrutto per la navigazione direzionale. Usando l’idrogel, hanno mostrato come la navigazione direzionale indotta dal magnete potrebbe guidare un trasformatore morbido attraverso un labirinto. Tali concetti sperimentali hanno il potenziale per una gamma di applicazioni come vettori morbidi per il trasporto di merci per la consegna e il rilascio di farmaci in biomedicina “.

La teoria di Jim Stone: i nanobot stanno rubando il ferro dal sangue

Jim Stone è stato, per quanto ne so, il primo a rivelare questa storia. Vale la pena considerare la sua teoria.

Sta dicendo che qualunque cosa venga iniettata è fortemente metallica o genera un intenso campo magnetico – abbastanza da attrarre un normale magnete da frigorifero quando la punta dell’ago del vaccino è molto piccola.

Come può quella piccola quantità di fluido nel non vaccino COVID essere abbastanza magnetica da attirare un magnete attraverso la pelle umana?

Pensa che l’iniezione contenga nanobot che raccolgono o rubano l’emoglobina (un tipo di ossido di ferro) dal sangue per costruire qualcosa.

Questo è del tutto possibile, dato che il primo studio sopra citato ha discusso che l’idrogel magnetico era composto da particelle a base di ossido di ferro. Jim scrive sul suo sito :

“Penso che qualunque cosa fosse magnetica nel vax fosse una sorta di nanotecnologia autoreplicante (un chip non è stato iniettato) era invece una nanotecnologia con un gruppo di nanobot che stanno costruendo strutture nel braccio nel sito di iniezione che sono magnetiche. Gli aghi utilizzati per il cerotto sono troppo piccoli per un chip ID, anche a grandezza naturale, probabilmente non sarebbe sufficiente per attirare un magnete. Se vogliono che i nanobot costruiscano una struttura magnetica nel corpo, quei nanobot devono lavorare con tutto ciò che il corpo ha a disposizione per farlo. L’unica fonte prontamente disponibile di metallo magnetico nel corpo è l’emoglobina nel sangue, dove un dispositivo nanotecnologico potrebbe ottenere il ferro con cui costruire qualcosa. Non credo che uno scatto da solo che fosse solo 1CC o meno avrebbe potuto rendere le persone COSÌ magnetiche. Sono MOLTO magnetici. il che significa che tutto ciò che è sotto la loro pelle fa sì che ciò che accade deve provenire dai loro stessi corpi se un magnete si attacca ad esso attraverso la pelle. All’inizio ho pensato che potesse essere solo il vaccino e che ci fosse bisogno di un magnete al neodimio per vedere l’effetto. Ma anche i normali magneti in ceramica e i magneti da frigorifero flessibili funzionano e lavorano con forza, spesso su un’area di 4 pollici quadrati. Non è un effetto marginale. Sta succedendo qualcosa di serio, che coinvolge il corpo che viene istruito a costruire qualcosa che sia metallico o che emetta un campo magnetico. E SE tutti i coaguli di sangue si verificano perché il colpo ha rilasciato un gruppo di nanobot, che hanno attaccato il sangue per rubare la sua emoglobina in modo che potessero costruire qualcosa nel sito di iniezione? Scommetto che non è un “e se”. “

Pensieri finali

In una recente intervista con Alex Newman, la dott.ssa Carrie Madej discute di come la nanotecnologia incorporata in questi non vaccini COVID abbia il potenziale per essere un sistema di somministrazione di farmaci su richiesta .

“Su richiesta” significa che qualcosa deve attivarlo per funzionare, quindi la domanda è: cosa lo farà scattare? pH? Una certa frequenza ? 5G? EMF?

Qualunque sia questa sostanza metallica o magnetica sotto la pelle, è certamente una sorta di biosensore progettato per ricevere e trasmettere segnali.

Viviamo in tempi veramente storici e potremmo assistere alla conversione in massa di milioni o forse anche miliardi di persone in Umano 2.0 – transumani – con tecnologia sintetica incorporata al loro interno.

Per come stanno andando le cose, sarà la prima tecnologia incorporata di questo tipo, e non l’ultima.

