‘Ligava exigindo alguma coisa, mas era o jeitão dele’: participantes lembram relação de Paulo Caruso com Salão Internacional de Humor

Cartunista, que faleceu neste sábado (4), aos 73 anos, participou do evento de Piracicaba desde as primeiras edições e foi peça fundamental, presidindo a organização, convidando artistas, assinando mostras paralelas e até criando uma banda que se apresentou em diferentes anos. Artistas e apoiadores em Piracicaba em uma das primeiras edições do salão

Christiano Diehl

“A gente conversava muito. Ele ligava de manhã pedindo alguma coisa, exigindo alguma coisa, mas era o jeitão dele. Mas era o Paulo, era o PC”. A lembrança é do chargista Erasmo Spadotto. Ele participava da organização do Salão Internacional de Humor de Piracicaba (SP) com o cartunista Paulo Caruso, que morreu aos 73 anos, na manhã deste sábado (4).

A história do evento, que neste ano chegará à sua 50ª edição e é um dos maiores do segmento no mundo, é essencialmente ligada ao artista.

“Ele vem para o Salão desde o 2º ou 3º. De lá para cá, criou uma afetividade muito forte com o Salão. Foi presidente algumas vezes, criou a ‘Muda Brasil Tancredo Jazz Band’ aqui em Piracicaba, em 85, uma banda inspirada nos movimentos de Diretas, aquele momento do Brasil pós-regime militar. Ele era músico, cantor, era um artista muito talentoso”, lembra o jornalista Marcelo Basso, que criou uma relação de amizade com o artista após conhecê-lo na 25ª edição do evento, há 25 anos atrás.

Cartunista e chargista Paulo Caruso morre aos 73 anos em São Paulo

Diretor do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Junior Kadeshi lembra que a banda era de humor, mas também de contestação.

“Todas as letras deles falavam a respeito do acontecimentos políticos. Se apresentaram em muitas edições. Inclusive, a última apresentação deles no Salão foi numa grande festa que a gente fez no 45º Salão de Humor, cinco anos atrás. Parte da banda se apresentou na nossa abertura. Era uma banda ocasional. Eles juntavam esses artistas e tocavam em ocasiões especiais e específicas, com cartunistas e outros artistas”.

Basso conheceu Caruso quando participava da organização do evento e a relação que o cartunista foi criando com a região de Piracicaba fez a amizade entre eles florescer.

“A relação dele com Piracicaba, que é muito forte, fazia com que ele viesse muito para cá. E aí, por isso, por vir muito para cá, ele veio a conhecer a última esposa, que ele já não estava mais com ela [quando faleceu]. Gerou um filho, são aqui de São Pedro [cidade vizinha de Piracicaba], e aí ele vinha muito para cá. E com ele vinha muito para cá, nossa amizade foi ficando mais forte. Porque ele não tinha muitas pessoas no interior. Ele ‘sequestrava a gente e levava para lá’, para não ficar só naquele papo de família”.

Geração de artistas que participou do Salão Internacional de Humor de Piracicaba nos traços de Paulo Caruso

Paulo Caruso/Reprodução

O jornalista conta que a relação de Caruso com a rotina do interior, no entanto, tinha alguns limites. “Ele era um cosmopolita, ele gostava do interior, mas a monotonia do interior incomodava ele. Ele queria agito”.

O vínculo estabelecido com a região e o evento fizeram com que o artista se tornasse uma das figuras-chave do Salão.

“Ele tinha uma participação muito ativa na organização do Salão, nos júris de seleção, premiação. Ele funcionava como uma pessoa que trazia novidades, trazia outros artistas, trazia eventos e outras exposições. Então, ele tinha um papel essencial”, lembra Kadeshi.

Diretor do Salão de Humor de Piracicaba, Junior Kadeshi, com original de Paulo Caruso exposto na última edição

Helen Sacconi/ EPTV

‘Figura emblemática’

Spadotto, que trabalhou no salão por seis anos, quatro deles como diretor, conta que Paulo foi presidente durante sua gestão.

“Foi uma relação profissional e de amizade. Tinha sempre contato. Em todas edições do Salão em que eu estive, o Paulo também estava, sempre presente nas aberturas, sempre com uma mostra paralela. Uma coisa que marcava o nome dele nas edições do maior evento de humor gráfico do mundo, que é o Salão de Humor de Piracicaba. Então, vai fazer muita falta. É uma perda muito grande”, lamenta.

Spadotto ressalta a “figura emblemática” do artista quando chegava em alguma festa ou evento, “sempre com a opinião marcante”.

“É mais ou menos a personalidade e a característica do chargista. Tem que ser assim, e o Caruso era isso na vida também. Eu falava para o Paulo às vezes: ‘Paulo, você pode ser chato porque você é o cara’. Mas era uma presença diferenciada, uma presença de um grande artista, uma visão que poucos tinham. Ele representa e vai representar aquilo que ele fez e aquilo que ele deixou para nós”.

Charges originais de Paulo Caruso expostas no Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Helen Sacconi/ EPTV

Homenagem nos 50 anos do Salão

O falecimento de Caruso ocorre justamente no ano em que o Salão de Humor completa 50 anos. Nesta edição especial, que começa em agosto, o evento deve contar com uma homagem a Caruso, revela Kadeshi.

Uma das possibilidades será um contato com a família do artista para reeditar uma exposição que circulou na cidade em 2022. E a outra deve ocorrer no próprio Salão neste ano.

“Agora nos 50 anos a gente tem a intenção de homenagear artistas que estiveram com a gente. A gente já sabia que ele estava doente, mas a gente esperava que a gente pudesse contar com ele, com o Chico, irmão dele, em agosto, mas infelizmente não deu tempo. Mas a gente vai preparar uma homenagem para ele, sim”.

Irmãos Caruso também fazem parte da história do Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Christiano Diehl

História e trajetória

Caricaturista, ilustrador, chargista e músico, Paulo José Hespanha Caruso nasceu na capital paulista em 6 de dezembro de 1949. Ele é irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista.

Cursou arquitetura na Universidade de São Paulo (USP) no início dos anos 1970, mas não exerceu a profissão. Em 1985, no Salão de Humor de Piracicaba, no interior de São Paulo, uniu a paixão pela música ao amor pelos cartuns e montou uma banda só com cartunistas.

Paulo teve uma trajetória individual bem marcada, mas nunca deixou de fazer parceria com o irmão. Começou a vida profissional no “Diário Popular” no final da década de 1960 e também colaborou com os jornais “Folha de S.Paulo” e “Movimento”.

Cartunista Paulo Caruso morre aos 73 anos

Nos anos 1970, foi para “O Pasquim”, ao lado de Millôr Fernandes (1923-2012), Jaguar e Ziraldo. A partir de 1988, publicou, na revista “IstoÉ”, a coluna de humor Avenida Brasil, onde sintetizou, com sátira e humor, vários momentos da história política do país.

Em 1992, lançou o livro “Avenida Brasil”, em que reuniu centenas de charges políticas, publicadas em jornais e revistas. O principal foco, na época, era o presidente Fernando Collor de Mello. Também é autor de “As Origens do Capitão Bandeira” (1983), ”Ecos do Ipiranga” (1984), “Bar Brasil na Nova República” (1986) e “A Transição pela Via das Dúvidas” (1989).

“A matéria-prima é toda fornecida pelo governo. Eu acho que nós, cartunistas, deveríamos virar ‘estatal’ porque nós dependemos tanto do governo para nossa produção”, brincou.

Recebeu vários prêmios, entre eles, o de melhor desenhista, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA, em 1994.

