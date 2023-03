Light vai mudar agências de endereço e abrir pontos de atendimento em 8 cidades do Sul do Rio

Nesses locais, os clientes serão atendidos por um profissional credenciado pela empresa. Mudança vale a partir de semana que vem. As agências comerciais da Light, concessionária de energia, irão mudar de endereço em oito cidades do Sul do Rio de Janeiro e passarão a ser pontos de atendimento a partir da próxima segunda-feira (3).

Os municípios em que a empresa vai reestruturar o atendimento ao cliente são: Levy Gasparian, Paulo de Frontin, Mendes, Paty do Alferes, Paracambi, Quatis, Rio Claro e Sapucaia. Fora da região, as agências de Carmo e Japeri (RJ) também passarão pela mesma modernização.

Com a mudança, os clientes terão opção também de ser atendido pessoalmente por um profissional credenciado pela concessionária. Veja os novos endereços:

Levy Gasparian: Praça Antônio Porto, nº 259

Paulo de Frontin: Rua Salles George, nº3, Centro.

Mendes: Rua Adélia Vieira Nunes, nº 18, Centro.

Paty do Alferes: Rua Coronel Manoel Bernardes, nº 199, Centro.

Paracambi: Praça José de Souza Junior, nº 44.

Quatis: Avenida Euclides Guimaraes Cotia, nº 33, Centro.

Rio Claro: Rua João Batista Portugal, nº 172, Centro.

Sapucaia: Rua Dr. João Murta, nº 39, Centro.

Todos os serviços oferecidos nos novos espaços podem ser acessados pela agência virtual, que está disponível neste link. Os clientes também podem ser atendidos pelo Whatsapp (21) 99981-6059 ou pelo telefone 0800-021-0196, além do aplicativo Light Clientes e as redes sociais da empresa.

