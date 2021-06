Lilli Gruber, perché non ha figli? La giornalista si confessa: tutta la verità

La popolare giornalista Lilli Gruber si racconta e spiega il motivo per cui non ha figli: le dichiarazioni lasciano senza parole

E’ una delle giornaliste più popolari, preparate e amate della tv. Una vera e propria istituzione, Lilli Gruber.

Esempio di grande professionalità nel corso di tg e trasmissioni di approfondimento, Lilli ha acquisito una fama ormai internazionale e non soltanto limitata all’Italia.

64 anni, la giornalista non ha mai avuto figli. Il motivo è stato da lei raccontato nel corso di una lunga intervista, dove ha svelato anche alcuni aspetti della sua vita.

Sposata con il collega francese Jacques Charmelot dal 2000, i due vivono senza figli per una scelta consapevole.

Lo ha spiegato Lilli nel corso di un podcast del ‘Corriere della Sera’, ‘Mama o non mama’. In questa sede ha parlato della ‘non-maternità’, cercando di abbattere quello che è a tutti gli effetti ancora un tabù.

Secondo Lilli infatti una donna non deve necessariamente avere figli per sentirsi realizzata:

Usare la maternità come illuminazione esistenziale rende un pessimo servizio alle donne. Si dice spesso ‘non sei mamma, non puoi capire’. Ma capire cosa? Allora potrei dire, al contrario, ‘sei madre, non puoi capire’. Partiamo sempre dal presupposto che una donna che non ha avuto figli abbia rinunciato a qualcosa. E’ un assunto anacronistico e pericoloso, e ovviamente non facciamo lo stesso discorso per un uomo.