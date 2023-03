Limeira começa a aplicar 5ª dose de vacina contra a Covid-19 em pessoas a partir de 18 anos

A medida vale para os que tomaram a dose anterior há pelo menos quatro meses. Vacinação contra a Covid-19 em Limeira (SP)

A Prefeitura de Limeira (SP) informou que vai começar a aplicar uma 5ª dose de vacina contra a Covid-19 em moradores a partir de 18 anos. A medida vale para os que tomaram a dose anterior há pelo menos quatro meses.

Até então, a quinta dose (ou terceira dose adicional) era voltada para moradores a partir de 30 anos. A mudança passa a valer nesta quarta-feira (8).

Outra mudança diz respeito à aplicação da Pfizer baby, que passa a ser oferecida para crianças de 6 meses a 4 anos, sendo que o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose deve ser de, no mínimo, quatro semanas.

A Secretaria de Saúde também esclarece que as crianças de de 3 anos a 4 anos, que tomaram a Coronavac, devem receber uma dose de reforço com a Pfizer baby. Para a dose de reforço, é necessário aguardar 4 meses em relação à Coronavac.

Não houve alterações em relação à vacina bivalente, atualmente voltada a idosos de 60 anos ou mais.

Para o procedimento, a prefeitura dispõe de oito salas de vacinação, em pontos distintos da cidade. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16. Nas unidades, é necessário apresentar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e Cartão SUS.

Confira as unidades vacinadoras:

UBS Nossa Senhora das Dores 1 – Rua Frei João das Mercês, 50

UBS Planalto, Rua Prof. Hely de Almeida Campos, s/nº

UBS Jd. Aroporto – Rua Antônio de Luna, s/nº

UBS Pq. Hipólito – Rua Arlinda Abreu Ribeiro, s/nº

Ambulatório de Especialidades Residencial Rubi – Rua Professora Maria Expedita, 100

UBS Morro Azul – Rua Oswaldo Bertolini, 500

UBS Nova Europa – Rua Dona Eliza Sthalberg, 366

UBS Campo Belo – Av. Pedro Perissotto, 1.973

