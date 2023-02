Limeira começa a aplicar vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda; veja locais

Imunizante é voltado para idosos acima de 70 anos e moradores e trabalhadores de asilos. Doses da vacina bivalente contra a Covid-19

Adilson Silveira/Prefeitura de Limeira

A Prefeitura de Limeira (SP) começa nesta segunda-feira (27) a aplicar a vacina contra a Covid-19 bivalente. Inicialmente, o imunizante é voltado a pessoas a partir de 70 anos e moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência.

Para receber o imunizante, é preciso ter recebido pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso, o intervalo em relação à última dose deve ser de, no mínimo, quatro meses.

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. Limeira recebeu 12 mil doses dessa vacina.

São oito salas de vacinação pela cidade e ela acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. É necessário apresentar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e Cartão SUS.

Confira as unidades de saúde que aplicam a vacina:

UBS Nossa Senhora das Dores 1 – Rua Frei João das Mercês, 50

UBS Planalto, Rua Prof. Hely de Almeida Campos, s/nº

UBS Jd. Aroporto – Rua Antônio de Luna, s/nº

UBS Pq. Hipólito – Rua Arlinda Abreu Ribeiro, s/nº

Ambulatório de Especialidades Residencial Rubi – Rua Professora Maria Expedita, 100

UBS Morro Azul – Rua Oswaldo Bertolini, 500

UBS Nova Europa – Rua Dona Eliza Sthalberg, 366

UBS Campo Belo – Av. Pedro Perissotto, 1.973

