Limeira faz novo plantão de multivacinação neste sábado; veja onde vacinar

Há doses disponíveis contra a Covid-19, gripe, sarampo, poliomielite, meningite do tipo C e outras do calendário nacional de imunização. Vacinas contra a Covid-19 da Pfizer em Limeira

A Saúde de Limeira (SP) faz neste sábado (28) um novo plantão de multivacinação. As doses serão aplicadas das 8h às 13h em seis locais diferentes, um deles com drive-thru.

Segundo a prefeitura, serão disponibilizadas as vacinas contra a Covid-19, gripe, sarampo, poliomielite, meningite do tipo C e outras do calendário nacional de imunização conforme critérios específicos de cada vacina.

A vacinação contra Covid-19 acontece na UBS Dores 1 e no drive-thru do Parque Cidade, para a população maior de 12 anos; e na UBS Abílio Pedro, para crianças de seis meses a 11 anos.

A multivacinação estará disponível nas UBSs Cecap, Campo Belo, Planalto, Dores 1 e Abílio Pedro.

Para receber a dose, é necessário apresentar documentos pessoais, Carteira de Vacinação, comprovante de residência e Cartão SUS. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Critérios:

A vacina contra a gripe está liberada para a população maior de 6 meses;

A vacina contra o sarampo, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde em atividade com esquema vacinal incompleto;

A vacina contra a pólio, para crianças de 1 a 4 anos;

A vacina contra meningite C, para trabalhadores da saúde em atividade e adolescentes de 15 a 19 anos.

Os grupos de imunização contra a Covid-19 devem ser conferidos no site da prefeitura.

Veja abaixo os endereços de onde acontece o plantão de multivacinação neste sábado entre 8h e 13h:

UBS Abílio Pedro – Rua Agostinho Gianotto, s/nº (Covid-19 – de seis meses a 11 anos e multivacinação)

Drive-thru do Parque Cidade – entrada pelo anel viário (Covid-19 – maiores de 12 anos)

UBS Nossa Senhora das Dores 1 – Rua Frei João das Mercês, 50 (Covid-19 – maiores de 12 anos e multivacinação)

UBS Cecap – Av. Fausto Esteves dos Santos, s/nº (multivacinação)

UBS Campo Belo – Avenida Pedro Perissotto, 1.973 (multivacinação)

UBS Planalto – Rua Prof. Hely de Almeida Campos, s/nº (multivacinação)

