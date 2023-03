Limeira realiza plantão para aplicar diversas vacinas neste final de semana; confira os locais

Vacinação acontece em seis pontos da cidade com imunizantes para covid-19, sarampo, febre amarela, entre outras. Limeira realiza plantão para aplicação de vacinas neste sábado (25).

Limeira(SP) tem plantão para multivacinação neste sábado (25), das 8h às 13h, em seis unidades pela cidade. As vacinas disponibilizadas são todas as previstas pelo Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde, além de também, vacina da Covid-19 e febre amarela.

Para se vacinar, é necessário apresentar Carteira de Vacinação, comprovante de residência e Cartão SUS. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Os grupos de imunização contra a Covid-19 podem ser conferidos no site da Prefeitura (clique aqui), assim como a vacinação contra a febre amarela (clique aqui).

A vacinação contra a Covid-19 acontece nas unidades abaixo, seguindo critérios próprios:

UBS N. Sra. Dores 1 – maiores de 12 anos

UBS Graminha – para crianças de seis meses a 11 anos

Drive do Parque Cidade – maiores de cinco anos

Demais vacinas, serão oferecidas nas outras unidades de saúde com os seguintes critérios:

Vacina contra o sarampo: crianças entre 6 meses e 5 anos, e trabalhadores da saúde em atividade com esquema vacinal incompleto

Vacina contra a poliomielite: crianças entre 1 e 4 anos

Vacina contra meningite C: trabalhadores da saúde em atividade e adolescentes entre 15 e 19 anos

Confira abaixo, as unidades participantes:

UBS Graminha – Rua Luiz Pereira do Prado, 156, Jardim da Graminha (Covid-19 e multivacinação)

UBS Nossa Senhora das Dores 1 – Rua Frei João das Mercês, 50, Parque Nossa Senhora das Dores – I Etapa (Covid-19 e multivacinação)

Drive-Thru Parque Cidade – entrada pelo anel viário (Covid-19 e febre amarela)

UBS Campo Belo – Avenida Pedro Perissotto, 1.973, Jardim Campo Belo (multivacinação)

UBS Novo Horizonte – Rua Nelson Ferraz da Silva, s/nº, Jardim Novo Horizonte (multivacinação)

UBS Vista Alegre – Rua Prof. Laucídio de Mattos Garroux, 37, Jardim Vista Alegre (multivacinação)

