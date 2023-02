Limeira recebe doses e retoma vacinação de crianças de 5 anos nesta sexta-feira

Além disso, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Nova Limeira voltará, nesta sexta, a vacinar as crianças até 11 anos. Vacina Pfizer Baby contra a Covid-19

Reprodução/Prefeitura de Goiânia

A Secretaria de Saúde de Limeira (SP) informou que a cidade recebeu 6.710 doses de Pfizer Baby e 4.070 doses de Pfizer Pediátrica.

Assim, a vacinação contra Covid-19 das crianças de 5 anos será retomada a partir desta sexta-feira (3).

Além disso, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Nova Limeira voltará, nesta sexta, a vacinar as crianças até 11 anos.

Também vacinam esse grupo as UBSs Novo Horizonte, Graminha, Nova Suíça e Abílio Pedro.

Crianças de outras faixas etárias

A chegada da remessa anterior de vacinas para crianças foi informada em 18 de janeiro. Na ocasião, a saúde municipal confirmou a retomada da vacinação de crianças de 3 a 4 anos e de 6 a 11 anos após receber mais 670 doses da Coronavac.

No entanto, à época, não foi possível retomada a vacinação de crianças de 5 anos, que só podem receber a Pfizer infantil/pediátrica.

