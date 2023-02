limeira-rodeo-music-abre-1.200-vagas-de-emprego;-saiba-como-se-inscrever

As oportunidades são para trabalhar na área operacional do evento, com salários de até R$ 8 mil. Rodeio de Limeira tem 1,2 mil vagas de emprego abertas; saiba se candidatar

O Limeira Rodeo Music, que acontece em março em Limeira (SP), abre nesta terça-feira (7) cerca de 1.200 vagas de emprego temporárias. As oportunidades são para trabalhar na área operacional do evento.

Segundo a organização, as vagas são para alguns cargos, como bilheteiro, auxiliar de limpeza, segurança, controlador de acesso, barman, bombeiro civil, produtores, entre outros.

O evento acontece nos fins de semana entre 17 a 25 de março, em um espaço que ainda vai ser montado próximo ao Horto Florestal de Limeira.

A festa vai reunir grandes nomes do sertanejo e música eletrônica, como Luan Santana, Dennis DJ, Ana Castela e Pedro Sampaio.

Como se inscrever

Os interessados nas oportunidades devem enviar currículo atualizado para o e-mail: limeirarodeo.vagas@gmail.com.

Os salários variam conforme o cargo, e vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, segundo a organização, por um período de 35 dias de trabalho.

Segundo o organizador Matheus Calil, a maioria dos cargos exige alguma experiência no setor. “Porém tem cargos também para quem não tem experiência no mercado de eventos. Estamos abertos a oportunidades”, afirmou.

“A pessoa que mostrar o trabalho e tiver sucesso com esse trabalho no segmento de eventos, poderá sem dúvida ser contratada para todo o nosso calendário de eventos”, completou.

As contratações começam já nesta terça-feira e os trabalhos de montagem do espaço serão iniciados na próxima semana.

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

