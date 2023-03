Limeira Rodeo Music encerra edição 2023 com romantismo de Matheus e Kauan e funk de Dennis até amanhecer

Depois de três anos sem acontecer, festival voltará a ser frequente na cidade, segundo os organizadores. Última noite também foi marcada pelos vencedores das provas de montaria. Arena do Rodeio de Limeira

A edição 2023 do Limeira Rodeo Music terminou já próximo do amanhecer deste domingo (26) após quatro noites de evento. Na despedida, o sertanejo romântico de Matheus e Kauan e o funk de Dennis DJ animaram o público que ficou afastado da festa desde 2019, o ano anterior ao surgimento da pandemia de Covid-19.

Agora, o retorno da festa deve ser definitivo, como garantiram os próprios organizadores. “O sucesso desta edição deixou claro que o povo ama essa festa e tem grande carinho por ela. Uma estrutura de shows como essa começa a ser planejada com muita antecedência, então termina uma festa e já começamos a discutir a outra”, antecipa Matheus Calil, investidor do Limeira Rodeo Music.

Matheus e Kauan se apresentam no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

Uma das lições que devem ter sido anotadas pelo grupo organizador é que a mistura de estilos é uma estratégia que dá certo nos rodeios da atualidade. E assim foi na última noite do festival sertanejo. A dupla Matheus e Kauan abriu a noite, mostrando repertório do DVD “Se Melhorar Estraga”, lançado em 2022. O trabalho comemora os 10 anos de carreira dos irmãos goianos, que já iniciaram 2023 com músicas novas, algumas delas executadas no show.

“São canções do nosso novo trabalho, gravado em Fortaleza, e que está chegando ai”, informou Kauan, em conversa com o g1 minutos antes da apresentação.

A dupla, que começou a se destacar em 2012, ainda ponderou sobre as mudanças acontecidas nas festas de peão ao longo desses anos.

Matheus e Kauan se apresentam no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

“Hoje o público dos rodeios é muito jovem, mas isso não quer dizer que os mais velhos se afastaram. Há uma bonita mescla de gerações. E isso é em todo o país. Antes rodeios eram coisas do Sudeste e Centro Oeste, hoje ele se espalhou por todo o país”, conta Matheus, que pode falar isso de camarote, já que a dupla é uma das poucas que pode ostentar o fato de ter um público muito grande e fiel nos estados nordestinos.

Isso se dá, na opinião deles, por uma intensa troca de afinidades com artistas regionais, como Wesley Safadão, que participa da última música divulgada pela dupla em plataformas digitais, “Trégua”, lançada há duas semanas.

Público no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

Batidão

Em seguida, já em plena madrugada, Dennis DJ encerrou o evento. Pela primeira vez em Limeira, ele tem sido figura fácil em rodeios pelo Brasil desde que de forma pioneira tocou seu set na Festa de Barretos, em 2015. Foi o pontapé para que nomes da música eletrônica e do funk como Alok e Pedro Sampaio, respectivamente, aparecessem nestes eventos em seguida.

“Aquela participação em Barretos foi um teste de vida ou morte. Se o povo odiasse, talvez nunca mais um DJ tocaria em outro. Mas como deu certo, abriu portas”, brincou o músico carioca, que dominou o palco do Limeira Rodeo Music com um espetáculo de luzes e fogos.

Dennis DJ se apresenta no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

Nome que está em evidencia no funk desde os anos 1990, Dennis discorda que o estilo esteja em seu auge, por acreditar que muito mais vem ai. “Desde que eu produzi aqueles hits dos anos 90 ouço frases do tipo: ‘aproveita que essa moda vai durar pouco’. E estamos aí há quase 30 anos!”, calcula Dennis, que também conversou com exclusividade com o g1 nos bastidores do evento.

Dennis, antes de se consolidar como artista, tem na bagagem de produtor mega sucessos como “Cerol na Mão” (Bonde do Tigrão), “Um Tapinha Não Dói” (MC Serginho e Lacraia) e parcerias com nomes que vão de DJ Marboro a Adriana Calcanhoto. Até por isso, ele consegue mudar seu show dependendo do ambiente.

Dennis DJ se apresenta no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

“Em rodeios mostro remix para hits do sertanejo. Essa talvez seja a grande mudança que faço dos meus shows convencionais em um ambiente como esse aqui”, compara.

Peão em prova de montaria no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

Título no Pará

Antes do palco ser tomado pelos artistas, as atenções da noite se voltaram para a arena onde estava sendo disputada a final da montaria em touros. E de lá saiu o vencedor Lucas dos Santos, que levou o título individual da competição e um cheque de R$ 7 mil para o Pará.

“É meu primeiro título. Não podia sair mais feliz aqui de Limeira”, emocionou-se ele, logo após a entrega dos troféus. Santos está nas competições há cinco anos, representando um estado que aparentemente não tem grande tradição em rodeios. “As coisas estão mudando e aos poucos está surgindo muitos peões bons de lá”, esclareceu o vencedor.

Provas de montaria no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

Entre a disputa por equipes sagrou-se a Mustang, que tinha entre os integrantes Lucas Júnior Gomes da Silveira, que representava Limeira. “Não deu para levar o prêmio individual, mas pelo menos ganhamos entre as equipes”, ponderou o peão limeirense.

“Foi um final de semana muito bom porque não tivemos peões machucados e nem animais. Isso já é motivo para agradecer. Como é começo de temporada, os peões ainda estão um pouco fora de forma, por isso tivemos poucas paradas em cima do touro”, detalhou Denilson Russo, diretor de provas do evento.

Vencedores das provas de montaria no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

Nos Três Tambores o título foi para Julia Soares, que somou 29,147 pontos deixando para traz outras 52 competidoras. “Foi um trabalho de equipe, apesar das pessoas só verem eu e o animal na pista. Tenho que agradecer a todos que contribuíram para essa vitória”, lembrou a atleta.

Provas de montaria no Rodeio de Limeira

Paulo Henrique Marques/g1

