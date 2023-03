Limeira Rodeo Music registra público acima da expectativa e já anuncia Jorge e Mateus como principal atração em 2024

Evento reuniu 48 mil pessoas em quatro dias de apresentações. Próxima edição deve acontecer entre os dias 16 e 23 de março de 2024, segundo anúncio dos organizadores nesta segunda (27). Arena do Rodeio de Limeira

No mundo do entretenimento os organizadores de espetáculos precisam correr para garantir lugar na agenda dos artistas. Sendo assim, nesta segunda-feira (27), poucas horas após o término do Limeira Rodeo Music 2023, o grupo Viola Show, responsável pela festa, já anunciou a confirmação oficial do evento para o próximo ano. Também já foi divulgada a primeira e maior atração: a dupla Jorge e Mateus.

Ocorrido entre os dias 17 e 25 de março, o Limeira Rodeo Music reuniu 48 mil pessoas em quatro dias de apresentações, um total que ultrapassou em 3 mil pessoas as projeções da organização.

Nomes como Luan Santana, Ana Castela, Henrique e Juliano e os DJs Pedro Sampaio e Dennis passaram pelo palco, exibindo um perfil mais jovem que o de rodeios anteriores.

Dupla sertaneja Jorge e Mateus é anunciada para próxima edição do Limeira Rodeo Music

“Usamos como orientação na escolha dos artistas as plataformas digitais. A ideia é que estejam aqui cantores, cantoras, duplas e DJs que ocupem os primeiros lugares entre os mais ouvidos do país. Isso serviu para nossa seleção de 2023 e servirá para o ano que vem”, projeta Calil.

A próxima edição já tem data marcada. Em 2024, a festa ocorre entre os dias 16 e 23 de março no mesmo Espaço Rodeio Limeira.

“Neste ano retomamos esse evento que sempre fez parte da história da cidade, mas que precisou ficar três anos sem ocorrer. Agora ele volta em definitivo para o calendário da cidade e também da cultura sertaneja do Estado de São Paulo”, ressalta Matheus Calil, investidor do Limeira Rodeo Music.

Os primeiros lotes de ingressos para as apresentações de 2024 já devem começar a ser vendidos neste mês de abril, mesmo a grade artística não estando completamente fechada, numa tendência inspirada em festivais pop da atualidade, como o Rock in Rio e o Lollapalooza.

Público no Limeira Rodeo Music em 2023

Novidade x tradição

Mesmo com o sucesso entre o público jovem, a busca por manter antigos frequentadores das festas de rodeios se mantém. O aumento de camarotes “familiares” e participações de atrações mais tradicionais é isca para esse público que muitas vezes pode não se interessar por DJs da moda ou cantores que mesclem funk ao estilo sertanejo.

“Um dos momentos mais bonitos neste ano foi com o grupo de catira que trouxemos lá de Barretos. Muita gente veio nos elogiar, falar a importância de ajudar a manter essa tradição. Acho que esse equilíbrio é essencial para o Limeira Rodeo Music”, define Calil.

Luan Santana durante apresentação no Limeira Rodeo Music 2023

Ele também antecipa melhorias na estrutura e dinâmica do evento, com lições tiradas neste ano.

“Consideramos tudo um sucesso. Mas claro que temos coisas a aperfeiçoar. Já fizemos isso entre a primeira e a segunda semana, agora com um ano para nos prepararmos a tendência é que tudo saio o mais perfeito possível”, avisa.

Mata