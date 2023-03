Liminar da Justiça em Bauru determina manutenção imediata de avenida

Via sofre com avanço de terra e vegetação sobre a pista, afunilando o espaço de trânsito e encobrindo sinalização de solo. Administração municipal afirma que intervenção no local estava programada e será executada nesta segunda-feira (6). Vegetação e terra avançam pela Avenida José Vicente Aiello, em Bauru (SP)

A juíza Ana Lúcia Graça Lima Aiello, da 1º Vara da Fazenda Pública de Bauru (SP), determinou na última sexta-feira (3) que a prefeitura providencie a manutenção da Avenida José Vicente Aiello imediatamente.

A via, onde existe intenso tráfego de veículo, liga a zona urbana do município à Rodovia Engenheiro João Batista Cabral (SP-225) e apresenta problemas de sinalização e tem trechos da pista afunilados por terra, mato e árvores.

Veículos são forçados a trafegar pela contramão em avenida de Bauru (SP)

A decisão liminar, que contou com apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), atende a pedido feito em uma ação civil pública movida pela Associação de Defesa da Cidadania de Bauru (Adeciba).

Segundo a entidade, a vegetação avançou sobre a pista, encobrindo a sinalização de solo. Motoristas precisam acessar a contramão para trafegar, o que implica no risco de acidente, segundo consta no processo.

Avanço de terra e vegetação em avenida de Bauru (SP) coloca motoristas em risco

“Defiro a tutela provisória para determinar que a requerida providencie a imediata desobstrução da via nos trechos emergenciais apontados na petição inicial, até o limite que permita identificar a sinalização de solo que delimita a faixa de rolamento”, escreveu a magistrada.

Questionada, a prefeitura de Bauru, em nota, informou que “essa manutenção já estava no cronograma da Secretaria de Administrações Regionais. Os trabalhos na Avenida Vicente José Aiello serão iniciados às 14h desta segunda”. Para isso, segundo a administração municipal, parte da via será bloqueado para o trânsito.

Prefeitura afirma que manutenção em avenida de Bauru (SP) já estava programada

