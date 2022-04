limoncello-gustoso-fatto-in-casa:-i-colori-e-i-profumi-della-costiera-sulle-nostre-tavole.

Chi ha detto che per ber un cicchetto di limoncello bisogna andare in Costiera ? Sarebbe più comodo averlo in casa per assaporarlo ogni volta che lo si desidera.

Il limoncello è un liquore dolce tipico della nostra regione Campania usato per lo più come digestivo. E forse, proprio in vista della Pasqua e delle grandi abbuffate che ci aspettano, sarebbe utile averlo in tavolo.

Ecco, dunque, gli Ingredienti per 1 litro di limoncello gustoso:

7 limoni grandi gialli (maturi )

1 L di alcool fino

900 gr di acqua

800 gr di zucchero

Procedimento: Sbucciare i limoni e mettere dai 5 ai 7 giorni le scorze in infusione nell’alcool. Sciogliere lo zucchero nell’acqua calda in un pentolino senza portarla ad ebollizione. Dopo far raffreddare la miscela di acqua e zucchero. Dopo i 7 giorni, filtrare il contenuto delle scorze di limone che sono stati infusione e mescolarle con lo sciroppo ottenuto dalla miscela di acqua e zucchero. Girare fino ad amalgamare tutto il contenuto in un recipiente capiente.

Infine, filtrare il tutto con un colino in una bottiglia e metterlo in freezer.

NB: i quantitativi di zucchero e alcool sono perlopiù soggettivi. Quelli indicati sono per una ricetta base ma, se si preferisce avere un limoncello più o meno dolce, aggiungete o diminuite un 100 gr di zucchero. Fate lo stesso se preferite una maggiore o minore gradazione alcolica.

Buona Pasqua e buona digestione che sarà sicuramente più agevolata dal nostro limoncello.

