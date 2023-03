Limpeza de reservatórios afeta abastecimento de água em nove bairros de Santa Bárbara d’Oeste

O serviço vai ser feito em dois reservatórios do Planalto do Sol. DAE de Santa Bárbara d’Oeste

Por conta da limpeza de reservatórios de água, nove bairros de Santa Bárbara d’Oeste (SP) podem ter o abastecimento afetado nesta terça-feira (14). Segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE) da cidade, o serviço vai ser feito em dois reservatórios do Planalto do Sol.

Para a realização dos trabalhos é necessário que os tanques estejam vazios e, por esse motivo, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado nos bairros atendidos por esse ponto de distribuição de água entre a madrugada e a noite de terça-feira, quando o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Os bairros que poderão ter o abastecimento prejudicado são Cidade Nova, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Laranjeiras, Joias de Santa Bárbara e Jardim das Orquídeas.

Os dois reservatórios são do tipo semienterrado, de 1,5 milhão de litros cada um. Aproveitando a intervenção no local, a equipe técnica do DAE executará a substituição de dois registros.

O DAE orienta o uso racional da água das caixas dos imóveis durante o período informado. Os telefones do DAE são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento das 6h às 12h, ou por mensagens pelo WhatsApp: 99992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

