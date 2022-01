L’importanza dell’assistenza “in contante” per le famiglie vulnerabili lo scrive The Map Report

Il potere, la dignità, la libertà delle scelte. Scegliere è un bel verbo, indica un’apertura di possibilità, un ventaglio di opzioni, un atteggiamento dinamico di democratica partecipazione. Ѐ un verbo che si accompagna bene alla parola speranza. Ed entrambi sono al cuore di un tipo di assistenza che il WFP porta avanti da diversi anni, con un successo che segnala inequivocabilmente la necessità di continuare su questa strada. Parliamo dell’assistenza sotto forma di denaro, distinta da quella “classica” con cibo e razioni alimentari.

Nel 2020, il WFP ha trasferito, sotto forma di contante, l’equivalente di 2,1 miliardi di dollari in potere d’acquisto a persone in 67 paesi. Si tratta del 37 per cento di tutta l’assistenza dell’agenzia ONU di quell’anno. Dal 2009 al 2019, il WFP ha stimolato le economie nazionali dei paesi in cui opera con questa forma di assistenza per un valore complessivo di 6,8 miliardi di dollari.

Ricevere contanti, che sia sotto forma di banconote, vouchers, carte di debito, messaggi sms di accredito e altri strumenti innovativi, significa per una famiglia poter scegliere cosa mettere in tavola. In molti casi, anche poter scegliere come rispondere ai diversi bisogni della famiglia, che siano alimentari o di altro genere. Una scelta che l’assistenza alimentare “in natura” non dà, anche se in determinate circostanze rimane l’unica soluzione, e spesso fa il paio con questo diverso tipo di aiuti per una maggiore flessibilità e aderenza ai bisogni specifici di una comunità. I trasferimenti di contante sono, infatti, scelti come modus operandi nei contesti in cui i mercati e i sistemi economici-finanziari sono funzionanti.

Attraverso negozi che aderiscono al progetto, le famiglie vulnerabili che ricevono questo tipo di assistenza sono libere di scegliere come migliorare la propria sicurezza alimentare e il proprio benessere, accendendo speranze che forse, in passato, erano andate perdute. In Libano, il 91 per cento delle famiglie che beneficia dei trasferimenti di contante sceglie di spenderli in primo luogo per soddisfare i bisogni alimentari, e poi per pagare affitto e medicine.

In linea con gli sforzi per raggiungere il secondo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (“Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”), il WFP aiuta i governi e le organizzazioni ad affinare gli strumenti per diventare autonomi nell’eventualità di una crisi. L’assistenza in contante diventa così anche un fattore importante che si allinea con i sistemi di protezione sociale nazionali, in un processo di perfezionamento degli interventi di questa natura a livello e responsabilità nazionali. Innovazione e analisi dei contesti economi e sociali rimangono, anche in questo caso, al centro del lavoro del WFP. In ascolto delle comunità vulnerabili. Al loro servizio.

