l’impossibile,-on-demand

Se il ristorante per una serata speciale è pieno, loro prenotano lo stesso un tavolo, spesso uno dei più scenografici della sala. Trovano un posto alle inaugurazioni delle mostre più esclusive, così come alla prima a teatro o al concerto dell’artista internazionale tutto esaurito. Intercettano bottiglie di vino rare, riservano yacht e aerei privati per fuggire dappertutto, in qualunque momento. All’arrivo, stanza, esperienze e attività collaterali sono già state organizzate.

Sono specializzati nell’intricato e nel complesso, ma anche competenti e disponibili a sbrigare l’ordinario e l’imprevisto: pagare le bollette, trovare un autista per l’ospite che arriva l’improvviso o una baby-sitter per un’emergenza di lavoro. Scovano il luogo ideale per un evento o una festa, si occupano del design degli inviti, del catering, degli omaggi ai presenti, delle foto.

Sono angeli custodi, disponibili all’occorrenza 24 ore su 24, non perché i loro clienti abbiano il gusto di torturarli di notte, piuttosto perché con il mondo che riparte bisogna considerare la variabile sfasata degli altri fusi orari. Peraltro, ciascuno dei concierge di Prime, il servizio di assistenza personale e personalizzata con tanti tocchi di made in Italy, non scrive su una fredda chat, risponde al telefono con professionalità e gentilezza, un sorriso sempre addosso. «Il segreto, la differenza, è l’agenda che hanno a disposizione. Abbiamo messo assieme una rete di collaborazioni con alcuni dei fornitori e produttori di maggior pregio, o di nicchia però di estrema qualità, del nostro Paese. Il resto lo fanno i nostri contatti diretti e non», racconta Paola Preziosi, l’ideatrice di questa piattaforma dal volto umano, ostile alla standardizzazione di chi ragiona per masse, per grandi numeri.

«I clienti, per noi, sono al centro di tutto. Vogliamo fare eccellenza con efficienza e dinamismo, con quella pignoleria che mi contraddistingue. Sono la prima a essere una maniaca nella cura dei dettagli – spiega l’imprenditrice che ha creato il servizio per rispondere a un’esigenza personale – Mi sono trasferita in Ucraina per seguire mio marito. Ero in un mondo nuovo, sconosciuto, mi mancava una figura di riferimento alla quale aggrapparmi nei momenti di bisogno. Mi sono rivolta a una società di concierge, così mi sono accorta di cosa andasse nei loro meccanismi e cosa no».

Un problema, per esempio, sono i ricarichi eccessivi, a volte del tutto immotivati: «Mi è capitato di domandare una quotazione per un volo di linea per la mia famiglia. Mi sono stati chiesti oltre 2 mila euro, quando su un noto motore di ricerca per la stessa tratta e l’identica classe tariffaria ne bastavano 800. Non è corretto, non bisogna approfittare della capacità di spesa altrui, né prendere in giro il cliente». Al contrario, imparare a coccolarlo, specie se ci si accorge che apprezza i suggerimenti: «I nostri assistenti apprendono dai compiti che gli vengono affidati. Quando realizzano che una persona è appassionata di design, possono proporgli visite a gallerie d’arte chiuse al pubblico, opportunità di acquisto di ville che non sono sul mercato generale, incontri con architetti o soluzioni chiavi in mano per arredarle». Allo stesso tempo, se il cliente non gradisce questi pungoli, preferisce rivolgersi a Prime Concierge giusto quando gli occorre, gli assistenti afferrano il messaggio implicito e tengono a bada la solerzia. Anche questo è approccio tailor-made, una deduzione che un algoritmo non potrà mai raggiungere.

Paola Preziosi, ideatrice di Prime Concierge

La membership funziona su più livelli: c’è quella di base, disponibile nei giorni feriali, dalla mattina alla sera; quelle totali, per chi desidera essere assistito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un assistente dedicato. Inoltre, si può estendere la copertura a tutta la famiglia, oppure c’è un pacchetto pensato per le imprese, che intendono esternalizzare competenze non tipiche del loro business e desiderano qualità e puntualità. Tutti loro, dall’altra parte del telefono, troveranno ragazzi assunti con un unico criterio: «La loro competenza deve essere la capacità di risolvere i problemi. La flessibilità è decisiva, così come lo spirito di iniziativa, il desiderio di scovare nuovi fornitori all’altezza di quelli che già abbiamo nella nostra agenda condivisa».

Paola Preziosi ha cullato e sviluppato la sua idea in un momento con il freno a mano tirato, durante il lockdown: «Mi ero fermata per prendermi cura dei miei due bambini, ho sentito il bisogno di ripartire di fronte a tutta quella stasi». Si dice stimolata, per nulla terrorizzata, dalla naturale insidia dei servizi di concierge: le richieste impossibili. Ne arrivano, eccome. «È il nostro lavoro renderle possibili».