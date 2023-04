By

Non c’è motivo di nascondere la triste realtà economica attuale…numerosi paesi europei “vacillano” e non sono per niente stabili dal punto di vista economico-finanziario.

Certamente, Il Covid-19 e la guerra Russia-Ucraina, hanno influito fortemente su questo aspetto, eppure la grande potenza Orientale Cinese sembra essere minimamente scalfita da tali vicissitudini.

Infatti, il noto imprenditore Andrea Ottogalli afferma che insieme alla sua azienda sta stringendo nuovi accordi economici con la Cina al fine di rilanciare il mercato Padovano.

Non a caso, nei primi sei mesi di quest’anno, il volume degli scambi tra Cina e Italia è aumentato del 50% su base annua e le esportazioni italiane in Cina sono aumentate del 75%: il tasso di crescita più alto tra i principali paesi dell’Unione Europea.

Secondo Ottogalli, la Cina continuerà con questi ritmi molto elevati per promuovere un’ espansione eccellente affinchè più aziende Italiane investano e facciano business in Cina (da considerare ormai un Paese sicuro, potente ed economicamente forte per l’industria Italiana).

L’ economia della Cina sembra essere quella che in questo momento sta meglio al livello mondiale e offre più rendimenti. Per cogliere al meglio queste occasioni, però, le analisi e i processi che guidano gli investimenti devono evolversi e riuscire ad attingere al meglio dal mercato cinese in modo bilanciato e graduale. Si può iniziare con un’esposizione progressiva al mercato cinese grazie alla costruzione da parte del proprio consulente di fiducia di un portafoglio diversificato e ben bilanciato, che permetta di cogliere le opportunità del fiorente mercato cinese.

