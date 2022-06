L’imprenditore Simone Molinari Esperto immobiliare LUSSO VIP

L’imprenditore Molinari Simone esperto

In generale, un agente immobiliare viene sempre utilizzato quando si tratta di valutare immobili, appartamenti o case in vendita o in affitto. Ma sai esattamente quali sono i suoi doveri?

Chi è l’agente immobiliare?

Il venditore immobiliare, o agente immobiliare, funge da intermediario tra un proprietario e un inquilino, ma anche tra un venditore e un acquirente. La proprietà in questione può essere un’abitazione, un ufficio o un’azienda.

In alcuni casi, l’agente immobiliare può anche vendere quote di società relative a un avviamento o un edificio.

Per esercitare la professione, l’agente immobiliare deve rispettare alcune condizioni:

Possedere una tessera professionale che l’amministrazione della prefettura emette ogni anno;

Stipulare un’assicurazione di responsabilità professionale;

Avere una garanzia finanziaria sottoscritta con un’organizzazione professionale o un istituto bancario;

Avere un mandato scritto rilasciato dal suo cliente che lo autorizza a impegnarsi o negoziare per suo conto prima di iniziare il suo lavoro.

Il mandato dell’agente immobiliare

L’agente immobiliare può lavorare per un cliente solo dopo aver ricevuto un mandato scritto e firmato dal cliente. Pertanto, qualsiasi transazione senza un mandato è considerata non valida. L’importo della commissione ricevuta dall’agente (pagato dal preponente, dall’acquirente o da entrambi) deve essere indicato in questo documento alla fine della cessione e lo scopo della transazione. Inoltre, la validità di un mandato è generalmente di tre mesi.

Esistono due tipi di mandati:

Il semplice mandato: che consente al cliente di affidare la vendita a più professionisti. Questo mandato autorizza anche il cliente a cercare un acquirente stesso.

che consente al cliente di affidare la vendita a più professionisti. Questo mandato autorizza anche il cliente a cercare un acquirente stesso. Il mandato esclusivo: solo un agente immobiliare è responsabile del caso. In questo caso, al cliente non è consentito negoziare direttamente con un acquirente. Deve passare attraverso l’agente immobiliare.

Valutazione immobiliare da parte di un agente immobiliare

L’agente immobiliare utilizza il metodo di confronto per stimare una proprietà. Per fare ciò, tiene conto delle caratteristiche della proprietà, del suo ambiente e dei dati relativi al mercato immobiliare.

Rilascia quindi una fascia di prezzo che permetterà di venderere la proprietà il prima possibile.

Durante la vendita, l’agente immobiliare è responsabile di mostrare la proprietà e presentarla ai potenziali acquirenti.

Che cos’è un esperto immobiliare?

Un esperto immobiliare è un professionista riconosciuto e versatile. La sua missione principale è stimare una proprietà in una data specifica. La sua analisi deve essere giustificata, imparziale e rigorosa. L’esperto immobiliare utilizza metodi scientifici di calcolo e si basa su fatti osservabili.

Sulla base dei suoi calcoli, fornirà al suo cliente un rapporto di valutazione immobiliare scritto. I candidati a una valutazione possono essere il proprietario, un giudice, un assicuratore, servizi fiscali o altre terze parti.

A differenza dell’agente immobiliare, l’esperto immobiliare si concentra esclusivamente sull’analisi della proprietà.

Si ritiene che l’esperto immobiliare sia più obiettivo di un agente nella valutazione della proprietà. Dato che è pagato per la competenza, non per la commissione sulla vendita, l’esperto sarà completamente imparziale. Al contrario, l’agente può essere tentato di sopravvalutare l’immobile, sperando che il padrone di casa firmi un ordine di vendita.

Esperto immobiliare o agente immobiliare?

La scelta tra un esperto immobiliare o un agente immobiliare dipenderà dal tuo obiettivo primario:

Vuoi stimare la tua proprietà per una caratteristica, un divorzio o uno studio di fattibilità? Chiama un esperto immobiliare.

Ma se vuoi vendere o affittare la tua proprietà e vuoi che un professionista ti accompagni o si occupi della transazione, hai bisogno di un agente immobiliare.

Ora sai chi chiamare in quale situazione. Non esitare a informarti se hai dubbi.