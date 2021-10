l’inchiesta del web Russo Proekt ripresa anche da The Moscow Times colpisce ancora scandalo sulla figlia illegittima di 17 anni”

il fattoquotidiano.it fa nome e cognome Un’amante e una figlia diciassettenne per Vladimir Putin. È quello che riporta in una lunga inchiesta il sito web russo Proekt. Secondo la giovane testata di investigazione online il presidente russo potrebbe essere il padre della diciassettenne Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh, figlia di una misteriosa milionaria di San Pietroburgo, tal Svetlana Krivonogikh. Quest’ultima, sempre secondo l’inchiesta di Proekt ripresa anche da The Moscow Times, è la beneficiaria di una società che possiede una piccola quota della Rossiya Bank, “istituto di credito sanzionato dall’Occidente dopo l’annessione della Crimea nel 2014 per i suoi collegamenti con l’élite politica russa”.

Proekt stima il valore totale delle proprietà e dei beni aziendali conosciuti della Krivonogikh a Mosca, San Pietroburgo e nella località turistica meridionale di Sochi a 7,7 miliardi di rubli (102 milioni di dollari). Proekt ha anche mostrato la foto (poi non pubblicata) della giovane Yelizaveta all’esperto di visual computing Hassan Ugail, il quale attraverso un software di riconoscimento facciale ha sostenuto esserci una somiglianza facciale del 75% tra Putin e la ragazza. Sempre nell’inchiesta del sito web russo viene spiegato che l’adolescente ha cancellato le foto che mostravano il suo viso dai suoi account sui social media con un cognome diverso dopo che i segugi di Proekt aveva contattato la madre per una conferma o una smentita. La relazione di Putin con la Krivonogikh sarebbe iniziata negli anni ’90 prima di diventare presidente, Proekt ha citato due fonti anonime che vorrebbero la donna come dipendente di una ditta di pulizie che all’improvviso si sarebbe trasferita in uno degli alloggi “più elitari che un residente di San Pietroburgo potesse desiderare”.

La love story si sarebbe comunque consumata nel giro di un decennio anche se nel 2003 la donna sarebbe rimasta incinta proprio di quella figlia ora al centro di un possibile scandalo. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sostenuto ufficialmente di non aver “mai sentito parlare di questo cognome e di non aver nulla da affermare a riguardo”. Putin è stato sposato dal 1983 al 2014 con Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya. Nel 2008 una testata russa, la Moskovsy Correspondent, aveva raccontato di una presunta relazione tra Putin e la ex campionessa di ginnastica olimpica Alina Kabaeva. Il flirt non venne mai confermato da nessuno dei due protagonisti e il giornale comunque venne improvvisamente chiuso. La voce di corridoio della relazione tra i due ha comunque continuato a serpeggiare per parecchio tempo, tanto che, come segnala anche Nicolai Lilin nella biografia su Putin (Piemme) quando nel 2015 la donna partorì un bimbo in una clinica privata svizzera si parlò di una certa somiglianza del neonato con il presidente russo. La Kabaeva, per inciso, ha partorito nel 2019 altri due gemelli, almeno secondo quanto ha riportato il Times, in gran segreto in una clinica di Mosca.

FONTE: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/26/svetlana-krivonogikh-la-misteriosa-milionaria-e-lamante-di-vladimir-putin-hanno-una-figlia-illegittima-di-17-anni/6017536/