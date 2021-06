l’incontro-tra-tradizione-portoghese-e-made-in-italy

Bonaveri e il Portogallo si uniscono per il Porto Fashion & Fabric Museum

La tradizione tessile portoghese incontra la qualità del Made in Italy nel Porto Fashion & Fabric Museum. Nel distretto culturale di Porto, WOW – World of Wine, è stato inaugurato un museo che consacra uno dei settori più prosperi del Paese tra tessuti, lane, ricami e abiti tradizionali. Ad accompagnare il percorso espositivo, le figure di Bonaveri: manichini e busti che coniugano estetica, artigianalità, innovazione e sostenibilità.

Con il vino come luce guida, i pilastri di WOW riflettono ciò che si fa meglio in questo Paese. Questo sesto museo è un’altra esposizione dettagliata di un settore in cui il Portogallo prospera . Vogliamo mettere in evidenza il talento portoghese riconoscendo i creatori rinomati, ma dando spazio anche ai nuovi talenti. Il Portogallo esporta tessuti su scala mondiale ed è ampiamente riconosciuto per la qualità della sua lavorazione, delle materie prime e dei prodotti finiti. Adrian Bridge, CEO di WOW

Porto Fashion and Fabric Museum: l’incontro tra Portogallo e Italia

Il Portogallo è rinomato a livello internazionale per la qualità dei suoi tessuti e dei capi, i numerosi lanifici, le lavorazioni e i ricami artigianali. La lunga tradizione tessile portoghese è testimoniata dai tappeti e dagli arazzi: molto famosi sono i “tapetes di Arraiolos”, prodotti nella provincia di Alentejo la cui produzione risale al XVI secolo e si ispira ai tappeti persiani e dell’Anatolia. Molto famose sono anche le trine e i merletti di altissima qualità prodotti manualmente dalle donne di Viana do Castelo e di Villa do Conde. Il Porto Fashion & Fabric Museum è un viaggio alla scoperta di tutti i segreti dell’industria tessile portoghese, dalle materie prime alle tecniche di tessitura e finissaggio, fino agli indumenti finali prodotti; il museo è stato pensato come un vero e proprio hub creativo della moda, un luogo di condivisione per i protagonisti del settore e un’occasione di visibilità per i talenti emergenti. L’istituzione è ospitata all’interno di uno storico edificio residenziale del XVIII secolo e con i suoi 2000mq ricopre due sezioni: la prima dedicata all’industria tessile del Portogallo e la seconda vero e proprio palcoscenico per la moda tradizionale e l’antico uso della filigrana. Il museo si è fatta anche promotore di una rete tra scuole nazionale e internazionali, università, aziende, musei e istituzioni culturali, per far conoscere i prodotti realizzati in Portogallo.

Leggi anche: Quando l’Alta moda incontra la sostenibilità

Bonaveri è stata scelta come partner del museo: tessuti e abiti tradizionali sono esposti su busti sartoriali realizzati a mano dall’azienda italiana leader mondiale nella produzione di manichini di alta gamma. Le realizzazioni di Bonaveri sono perfette per valorizzare il percorso narrativo e il saper fare nazionale celebrati dal museo: i manichini e i busti con le loro silhouette dal profilo iconico e distintivo mettono in scena tessuti e abiti, secondo la discrezione e la capacità di valorizzare che hanno reso Bonaveri uno dei brand più rinomati del settore. Porto Fashion & Fabric Museum è la sesta esperienza museale all’interno del distretto culturale WOW, il nuovo quartiere della Grande Porto che si trova nel centro storico di Vila Nova de Gaia ed è nato dalle rinnovate cantine del vino di Porto in un progetto classificato di Potenziale Interesse Nazionale (PIN). L’area copre 55.000 metri quadrati e comprende un totale di sei esperienze, nove ristoranti, bar e caffè, negozi, una Scuola del Vino, uno spazio espositivo e molteplici spazi per eventi. Inaugurato nell’estate 2020, WOW celebra la cultura, la gastronomia, la storia e le industrie del Nord e del Portogallo.