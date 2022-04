Line Renaud victime d’une énorme frayeur : la comédienne a deux doigts de perdre son fidèle compagnon

Les animaux de compagnie font partie intégrante de notre vie et ce n’est pas Line Renaud qui dira le contraire. La comédienne est très attachée à Pirate, son Cavalier King Charles et le perdre serait une tragédie pour elle. Ce vendredi 22 avril, c’est sur son compte Twitter qu’elle a révélé avoir été victime d’une grosse frayeur. “Vous connaissez tous mon chien Pirate, il est même plus célèbre que moi sur les réseaux sociaux ! Eh bien, il m’a donné une jolie frayeur cette semaine !“, a-t-elle d’abord écrit. La raison ? “Des amis m’ont offert pour Pâques un coq en chocolat et il a suffit d’à peine trois minutes d’inattention pour que mon adorable toutou se jette dessus et le mange avec gourmandise“, a-t-elle précisé. Un moment douloureux pour Line Renaud. “Une véritable catastrophe, tant le chocolat est toxique pour les chiens ! J’étais totalement paniquée, je l’ai emmené au plus vite chez le vétérinaire qui a procédé à un lavage d’estomac“, a-t-elle affirmé. Une mauvaise nouvelle qui se termine bien puisque la comédienne a ensuite indiqué : “Rassurez-vous, Pirate va bien. Il est sauvé et en forme ! Dieu merci”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter : “En ce qui me concerne, plus de chocolat à la maison ! C’est mauvais pour les chiens et pour le régime“, a-t-elle conclu.

Le 10 avril 2019, Line Renaud a été victime d’un AVC. Un épisode sur lequel elle a accepté de revenir quelques mois plus tard, sur l’antenne de RTL. Si celui-ci l’a beaucoup marqué, c’est également car elle a pu compter sur le soutien d’une personne improbable… son chien Pirate. “Je glisse de mon lit. J’essaye de me relever. Mon chien Pirate ne me lâche pas des yeux“, s’était-elle d’abord souvenue avant d’ajouter “Et normalement, la femme qui vient me chercher entrouvre la porte de la chambre, appelle Pirate et il se sauve pour la rejoindre”. Toutefois, ce ne fut pas le cas puisque, comme l’a précisé la comédienne, l’animal a agi de manière très inhabituelle. “Elle a appelé Pirate et il n’est pas parti, il n’a pas bougé. Elle est entrée pour voir pourquoi il ne venait pas tout de suite, et elle m’a trouvée couchée par terre. Je lui ai alors dit ‘Vite Jacinte, appelez le Samu !“, avait-elle poursuivi. Après coup, Line Renaud est persuadée que son chien lui a sauvé la vie. “S’il était parti tout de suite, Jacinte ne serait pas entrée plus profondément dans la chambre et puis, vous savez, avec un AVC, il faut faire vite, c’est le temps qui compte“, avait-elle conclu.

Vous connaissez tous mon chien Pirate, il est même plus célèbre que moi sur les réseaux sociaux ! Eh bien, il m’a donné une jolie frayeur cette semaine ! #chien #chocolat pic.twitter.com/Aw5WbyT53b — Line Renaud (@linerenaud) April 22, 2022

Line Renaud : combien de chiens possède-t-elle ?

Line Renaud aime ses chiens et elle n’hésite pas à le faire savoir. Lors du confinement en mars 2020, elle avait souhaité rassurer ses abonnés concernant son état de santé et son moral. Ainsi, elle avait partagé une photo sur laquelle on pouvait la voir en compagnie de ses quatres boules de poils. “Mes ami(e) s. Je suis confinée, mais pas seule. Voici, de gauche à droite, Lady, Pirate, Nueva et le dernier venu, Oscar”, avait-elle indiqué en légende. Interviewée par Stéphane Berne dans son émission A la bonne heure ! sur RTL le 27 mars, la comédienne a décrit son quotidien : “J’ai mes petits compagnons, mon dieu que c’est agréable, c’est vraiment nécessaire. Je passe mon temps avec eux”, avait-elle confié, heureuse de pouvoir compter sur leur présence.

