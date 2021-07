linea-dolce:-molino-magri-collabora-con-il-maestro-ampi-carlo-pozza

Linea Dolce è una gamma di 6 farine a cui si aggiungono 3 miscele speciali per il professionista contemporaneo. Il catalogo si completa inoltre con farine integrali specificatamente studiate per la pasticceria, malti e nuclei per la realizzazione di diverse tipologie di prodotti.

Una gamma che, grazie al metodo di macinazione e alle materie prime utilizzate, risponde a tutte le esigenze espresse dalla “dolce arte”. Per interpretarle al meglio, Molino Magri si avvale della collaborazione del Maestro Carlo Pozza.

Carlo Pozza è un professionista, titolare della Pasticceria Davenicio di Arzignano, Maestro Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani), creatore di dolci originali divenuti classici. Ha imparato molti segreti dell’arte pasticcera dal padre e da importanti maestri del panorama italiano, ottenendo negli anni importanti premi e riconoscimenti. Insieme a Molino Magri sta sviluppando idee innovative per il settore dolce.

Molino Margri e il pack perfetto la Linea Dolce

La qualità della Linea Dolce sarà preservata da un packaging perfetto per idee strabilianti. Molino Magri ha infatti realizzato un restyling completo dei sacchi ottenendo un gioco di colori (ed emozioni) che rappresentano un’ideale fonte d’ispirazione per i creativi della pasticceria. Nuovo anche il formato proposto. Tutti i sacchi della Linea Dolce saranno da 10 kg.

La farina Lievitati della Linea Dolce ha ispirato il Maestro Carlo Pozza che ha realizzato per noi un prodotto nuovo che ha presentato alla clientela del Molino. Si tratta di Onda.

Il suo nome riporta alla mente il movimento del mare, il propagarsi di un suono, è energia e materia. L’onda è flessibile per definizione. Onda è flessibile perché realizzabile sia dolce che salata. Enfatizza la materia. Può essere farcita, guarnita o decorata con creme, frutta secca, verdura disidratata, frutta fresca, candita o esiccata. Onda può essere di formato grande da tagliare a fette o monoporzione ed è perfetta per ogni occasione… colazione, merenda, fine pasto, aperitivo. Onda è il prodotto perfetto per lasciarsi trasportare dall’onda della propria fantasia.