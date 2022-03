Linea Oceano le Migliori vasche per anziani Roma “2022” (recensioni, opinioni, prezzi sull’azienda)

Vasche con sportello per anziani: Cercando su Google tra le migliori aziende nel settore installazione vasche con la porta nel 2022 troviamo Linea Oceano, confermato da un trend di recensioni tutte in salita ed esperienza utenti altamente positiva.

In effetti, l’azienda emerge nel mercato moderno per sicurezza e affidabilità, garantendo a pieno i propri prodotti con massima professionalità, inoltre offre una vasta gamma di vasche per anziani con esigenze specifiche, in grado di fornire al cliente una piena libertà di scelta di misure e di prezzi.

Quindi, se sei alla ricerca della migliore vasca a sportello per anziani in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili per poter valutare il miglior prodotto da acquistare, analizzando accuratamente le esperienze fatte dagli utenti nel corso degli anni, senza sottovalutare i feedback positivi delle recensioni fatte dalle persone che le usano tutti i giorni per la loro igiene personale.

Il prodotto principale di Linea Oceano è la vasca con la porta, ma anche i principali ausili per bagno assistito, poltrone relax, scooter per anziani, materassi e reti ortopediche sono tra i prodotti più venduti. Da qualche anno Linea Oceano, con il suo brand Doccia Nuova si è specializzata anche nelle docce. A disposizione dei clienti bellissime docce di design anche filo pavimento per tutte le esigenze.

La Gamma delle vasche con la porta per anziani e disabili di Linea Oceano è veramente ampia: 7 modelli in 41 versioni diverse per proporre la soluzione migliore in base alle difficoltà di movimento del cliente e agli spazi disponibili nel bagno.

Tutte le vasche sono realizzate mediante stratificazione di vetroresina a mano (tipo imbarcazione), senza riporti di colore, per intenderci non vengono dipinte bensì escono dallo stampo già lucide ed il colore fa parte integrante della stratificazione. Il telaio portante è in acciaio inox (AISI 304).

Allora quali sono le caratteristiche che distinguono Linea Oceano da altre aziende del settore sanitario? Qui in elenco potrai trovare risposte e le domande più frequenti poste da molti utenti online

È possibile avere un preventivo online?

Per poter avere un preventivo esatto con dei costi senza sorprese occorre inviare uno specialista sul posto per avere delle misure del bagno. Dopo un’attenta valutazione insieme al cliente su dove verrà installata la vasca si potrà procedere con un preventivo gratuito e personalizzato. Senza obbligo d’acquisto o costi aggiuntivi.

Quanto costa una vasca con sportello?

Il prezzo della vasca varia in base alle dimensioni della vasca che viene scelta e alle misure del bagno in cui viene installata. Il consulente, durante il sopralluogo gratuito, valuterà lo spazio disponibile per l’apertura della porta e i lavori necessari per l’installazione. Linea Oceano si occupa anche dello smaltimento delle macerie.

Quanto tempo ci vuole per riempire e svuotare una vasca con sportello?

Tutte le vasche possono essere dotate di un sistema di riempimento e svuotamento rapido (opzionale) che consente di riempire e svuotare l’acqua in pochissimi minuti.

È possibile rateizzare oppure bisogna pagare subito?

Linea Oceano ti permette di scegliere tra varie forme di pagamento, agevolate e personalizzate, anche in comode rate. I punti forti sono:

Flessibilità: Il cliente può scegliere in quante rate pagare l’acquisto di una vasca, anche sulla base della disponibilità economica.

Riservatezza: Gestione della pratica finanziaria con la massima riservatezza e celerità.

Zero sorprese: Linea Oceano ci mette la faccia ed è per questo che da anni è l’azienda leader sul mercato italiano per la vendita di vasche con la porta ed offre una garanzia per qualsiasi evenienza.

Prendo freddo mentre aspetto che la vasca con sportello si riempia o si svuoti?

No, tutte le vasche possono essere dotate di un sistema di riempimento e svuotamento rapido, inoltre lo schienale può essere riscaldato per restare con la schiena al caldo prima e durante il bagno.

Il sopralluogo è gratuito? È proprio necessario?

Sì, il sopralluogo è totalmente gratuito ed è necessario per verificare le misure del vostro bagno e per capire quale modello e quale versione è più adatta a voi (dimensioni, funzioni, verso di apertura della porta, optional, ecc…).

La vasca con sportello è accessibile anche da persone su sedia a rotelle?

Sì, i modelli Rodi e Samoa hanno la seduta totalmente a vista e il movimento per entrare è lo stesso che si usa per salire in auto.

In caso dovesse rompersi qualcosa c’è un’assistenza?

Si. Il servizio di assistenza Linea Oceano è sempre attivo. Per comodità si può scrivere a questo indirizzo e-mail assistenza@lineaoceano.it

Quindi, a conti fatti prima ancora di acquistare una vasca con la porta o con sportello e prima ancora di elencarvi aziende italiane specializzate vi consigliamo di dare un’occhiata al sito lineaoceano.it dove verrete catapultati e guidati all’interno di uno dei migliori siti dedicati alla vasca con la porta, l’unico in grado di andare incontro ai consumatori e alle loro esigenze di anziani, disabili o persone con difficoltà motorie. Oggi sono sempre di più i consumatori che scelgono di acquistare grazie alle esperienze fatte da altri utenti.

Da non tralasciare il sito lineaoceano.it che offre una esperienza di navigazione intuitiva, semplice da usare da persone di tutte le età, ottimizzato soprattutto per chi usa gli smartphone. Solo così vi ritroverete di fronte ad un giudizio puro e disinteressato, privo di qualsiasi strategia di marketing che potrebbero non essere del tutto veritieri nei confronti del prodotto d’interesse.