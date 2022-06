LINEA OCEANO: migliori presentatori ( 2022 ) l’azienda italiana premiata da CITYROMACOM

Perché è importante il consulente?

Ti chiediamo un’ora del tuo tempo, per poter offrire tutte le informazioni necessarie:

Prendiamo qualche misura del bagno.

Prendiamo le misure del bagno in modo preciso e di eventuali ostacoli (una porta, una cartongesso…) per garantire che la porta della vasca si apra correttamente e senza ostacoli. Inoltre suggeriremo se la seduta è meglio a destra o a sinistra.

Valutiamo la tua mobilità

Cercheremo di capire insieme le ragioni per cui si ha necessità di una vasca con sportello Linea Oceano. È l’unico modo per stabilire con precisione qual è la vasca più adatta più adatta. Una vasca con sportello deve garantire la sicurezza e la comodità.

Mostrarti tutte le opzioni

Ti mostreremo tutte i nostri optional per una maggiore comodità e funzionalità e per garantire che la vasca con sportello risponda a ogni esigenza. Tra i vari optional disponiamo di idromassaggio, svuotamento rapido e cromoterapia.

Faremo una proposta d’acquisto senza impegno

Prepareremo una proposta per la vasca con la porta perfetta per le tue esigenze. Sono sempre incluse l’installazione e una garanzia di 2 anni estendibile fino a 10 anni e le opzioni scelte.

Il nostro consulente starà con te il tempo necessario per fornire tutte le informazioni. Quindi avrai tempo di: consultare il catalogo, prendere visione dei video dimostrativi, vedere i vari optional, discutere del metodo di pagamento e di tutte le offerte in corso, parlare di detrazioni fiscali e scoprire che cosa hanno di diverso le vasche con sportello Linea Oceano rispetto a tutte le altre disponibili nel mercato.

Perché non possiamo fare tutto questo on line o con una semplice email?

Anche per noi sarebbe più semplice inviare una mail e anche meno dispendioso. Noi, però, vogliamo essere sicuri di aver risolto ogni tua necessità, aver visto nel dettaglio il tuo bagno, aver scelto insieme la soluzione migliore per te, averti mostrato le opzioni per i pagamenti, le detrazioni, i contributi e tutte le attenzioni anche per il tuo portafogli.

Ma soprattutto perché solo parlando, ascoltando e conoscendo la persona, riusciremo a soddisfarle al meglio.