Linea Oceano tra le azienda LEDER in Italia per la fornitura di “Vasche a Doccia”

“Vasche a Doccia” è Linea Oceano

Le parole più Cercata su Google quando si parla di “Vasche a Doccia” è Linea Oceano, anche il grande motore di ricerca mette tra i preferiti in Italia con le parole chiave sicurezza e qualità per prodotti per anziano. Tra le parola più cercate



lineaoceano.it quindi si posiziona prima come azienda ed affidabilità sul marcato, soprattutto Roma, Milano, Torino, Firenze ed altri posti d’Italia. questo quando emerge da un ultimo ricerca fatto dalla nostra redazione.

Il punto di forza nasce dall’idea rivoluzionaria, da un nuovo concetto che va incontro agli anziani.

Installare una doccia al posto di una vasca significa risparmiare su materie prime come il gas, ma non solo, risparmi in spazio e anche in tempo. La doccia diventa quindi un investimento sicuro per la vita e per l’ambiente.

Per quanto riguarda i costi da affrontare per il cambio da una vasca da bagno a una doccia il costo varia molto a seconda di cosa si desidera. Tanto dipende dal box doccia, dal vetro e dalle misure. Anche il piatto ha il suo impatto sul design globale. Inoltre, ci sono molti dettagli che possono fare la differenza. La rubinetteria e le colonne doccia, ma anche un porta sapone può dare quel giusto tocco in più per rendere l’ambiente bagno davvero confortevole.

Quindi quando si affronta il discorso del prezzo è sempre bene far visionare il proprio bagno a un tecnico preparato in materia. Solo così si potranno avere i consigli giusti e una stima sui lavori da fare nel proprio bagno per avere la doccia dei sogni.

Come fare dunque per sostituire la vasca in doccia

Tra le migliori aziende sul mercato italiano che trasformano da vasca in doccia spicca Linea Oceano con il suo brand Doccia Nuova.

Linea Oceano by Doccia nuova è una ditta specializzata e conosciuta sul mercato italiano in grado di farti un preventivo personalizzato, senza impegno e direttamente a casa tua. Centinaia e centinaia di installazioni in tutta la penisola lo dimostrano, così come le recensioni che potete leggere online.

Ricordate che occorre sempre un sopralluogo per verificare lo stato corrente del proprio bagno e cogliere le opportunità che il mercato offre. Ad esempio, le agevolazioni fiscali del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti ne possono usufruire e passare da una vasca a una doccia rientra in tale categoria.

Il lavoro deve comprende diversi step tra cui: l’eliminazione della vecchia vasca; la trasformazione vasca in doccia con l’installazione dello scarico, la rifinitura delle pareti con i pannelli e l’eliminazione delle macerie. Il tutto in solo giorno, senza opere murarie e senza sporcare.

Quale modello scegliere?

Esiste la possibilità di avere diversi tipi di docce.

Tra i vari modelli di cui Linea Oceano dispone spicca il modello Angel, caratterizzata da un design essenziale ed impeccabile e si contraddistingue per la sua grande leggerezza formale e la stabilità collaudata.

Il suo design valorizzerà il vostro bagno, rendendolo contemporaneo e allo stesso tempo sicuro. L’anta è dotata di una comoda chiusura magnetica. Il trattamento antiscivolo consente una rapida pulizia.

Tutte le docce di Linea Oceano by Doccia Nuova sono garantite da Vismara Vetro, azienda italiana, leader nei box doccia.

La rubinetteria e le colonne acqua sono targate Grohe, leader per accessori bagno, doccia e rubinetti.

Infine, potrete scegliere tra tantissimi modelli di piatto doccia, fondamentale per dare quel tocco di design in più alla vostra doccia. Tutti rigorosamente in mineral marmo con possibilità 3D h 2.9 cm.