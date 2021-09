l’inferno-raccontato-nei-fumetti,-tra-cupe-suggestioni-e-citazioni-dantesche

Sono trascorsi 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana, autore del primo e più celebre poema scritto in “volgare” e non in latino: la Divina Commedia.

Anche il mondo del fumetto ha celebrato la ricorrenza, con l’uscita di Dante 2.0 – Ritorno all’Inferno (edizioni Shockdom, 112 pp, 15 euro). Una graphic novel firmata da Marcello Toninelli, già autore di Dante – La Divina Commedia a Fumetti, e che nasconde ambizioni maggiori di quel che il tratto essenziale e naif lascerebbero a intendere. Sfogliandone le pagine, infatti, si scopre un vero e proprio poemetto scritto in terzine dantesche, in cui si illustra una nuova discesa del sommo poeta all’inferno, questa volta per scoprire i peccatori del terzo millennio: chi perpetua la violenza contro le donne, gli omofobi, e chi ha fatto i soldi inquinando e distruggendo l’ambiente e la salute delle persone.

Non è questa, però, la prima incursione di Dante nel mondo ben più moderno dei fumetti. Né si tratta della raffigurazione dell’aldilà più originale che sia mai comparsa sulle tavole illustrate.

A pochi giorni dal Natale del 1980, negli Stati Uniti, l’attenzione degli appassionati di comic book fu catturata da una cupa copertina raffigurante un demone tentacolato, intento ad affrontare le forze congiunte degli X-Men e del Dottor Strange. L’albo era firmato da Chris Claremont, l’autore che diede i secondi natali ai mutanti di casa Marvel, creando personaggi come Wolverine e Tempesta e restituendo il successo commerciale alla testata già data per defunta.

Ne L’Inferno di Nightcrawler (X-Men Annual nr. 4), il mutante dalla pelle blu e dalle fattezze di un diavolo riceve uno strano dono di compleanno: una statuina di cristallo che esplode in una nuvola di fumo nero, lasciandolo apparentemente morto. Il Dottor Strange, interpellato per indagare sullo strano avvenimento, scopre la verità: l’anima del mutante tedesco è stata rubata e portata all’inferno da una misteriosa avversaria.

Non un inferno qualsiasi, ma una replica (più o meno) fedele dell’aldilà dantesco, descritto con terzine tratte di peso dalla Divina Commedia che si fanno largo, ingombranti, nelle vignette delle tavole e addirittura nei dialoghi dei protagonisti.

Inizia così un visionario viaggio degli X-Men attraverso i gironi dei peccatori, con tanto di tour turistico dei luoghi più famosi dell’Inferno dantesco: dalle rive dell’Acheronte al palazzo di Minosse, dalla città di Dite alle Malebolge. Non mancano i prevedibili combattimenti contro diavoli, cerberi e arpie, ma ci sono anche episodi ben più inquietanti, come quello in cui la mente della mutante nera Tempesta viene trasferita nel corpo di un verme infernale (e viceversa). Memorabile la scena in cui il Dottor Strange riesce a respingere Minosse proferendo l’incantesimo: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare, vale a dire le parole proferite da Virgilio nella Commedia per garantire il passaggio di Dante.

La storia degli X-Men si conclude con una scoperta: i mutanti non sono scesi nel vero inferno, ma in una dimensione alternativa creata da una maga molto potente. Una conclusione forse inevitabile, perché i comic book sono sempre stati restii nel fornire una raffigurazione dell’aldilà dai contorni ben precisi.

Per capire quanto fosse visionaria la storia di Claremont basta mettersi nei panni di uno studente liceale negli Stati Uniti degli anni ’80, dove la Divina Commedia non era certo comune nei curriculum scolastici, Dante non era famoso né riverito quanto nella madrepatria, e gli albi di supereroi erano ancora considerati cultura popolare di bassa lega e non certo infarciti di versi in terza rima.

In Italia ci hanno pensato Paperino e Topolino, nella tradizione delle grandi parodie Disney, a interpretare a loro modo la Divina Commedia, rivolgendosi però a un pubblico ben più preparato. Gli effetti sono stati, ad ogni modo, sorprendentemente cupi, soprattutto nel caso de L’Inferno di Paperino, pubblicato su Topolino 1654 del 1987 e firmato da Giulio Chierchini, tra diavoli in calzamaglia e anime torturate (sul serio: i piromani, ad esempio, erano trasformati in alberi e bruciati da uccelli sputa-fuoco).

Certo, il fascino di demoni e diavoli è troppo forte perché gli sceneggiatori possano astenersi dal nominarli, soprattutto in storie dal sapore mistico, e così inevitabilmente nomi dal sapore biblico come Mefisto, Baal o Asmodel, negli anni, si sono fatti largo nelle storie dei supereroi, tanto Marvel quanto Dc Comics; ma il simbolismo religioso è paragonabile a quello di Thor e Odino, nomi altisonanti chiamati in ballo per creare ambientazioni, personaggi e avversari noti a tutti, e senza altri fini.

Negli anni, solo pochi autori del calibro di Neil Gaiman o Alan Moore sono riusciti con successo a integrare l’Inferno giudaico-cristiano nelle storie, rispettivamente, di Sandman e di Swamp Thing. Per il resto, bisogna uscire dall’ambito dei supereroi per trovare graphic novel e manga che offrano una visione o una riflessione sull’aldilà. Tra gli esempi più recenti, e più validi, c’è Karmen di Gullem March (Panini Comics, 160 pp, 24 euro): un’opera visivamente impressionante, in cui una ragazza appena suicidatasi si ritrova a vagare come uno spettro invisibile e intangibile, in compagnia di uno strano angelo accompagnatore dalle fattezze di una donna scheletrica, nella speranza di un destino (o di un Karma, appunto) migliore.

I manga, al contrario, dimostrano come il concetto di aldilà sia ben più radicato e accettato in Giappone, con una minore distanza tra religione e cultura popolare. A cominciare dal popolarissimo Bleach, dove la Soul Society, regno degli shinigami (dei della morte) e dei defunti non è poi così diverso dal mondo dei mortali; sino alle innumerevoli raffigurazioni dell’aldilà in manga ed anime come Death Parade, Death Note, e tanti altri.

Restando in occidente, e nell’ambito dei fumetti mainstream da edicola, persiste sempre l’esigenza del politically correct, o in questo caso del religiously correct, per cui le riflessioni sulla fede e soprattutto sull’aldilà vanno lasciate ad altri ambiti, altri autori.

I pochi casi contrari hanno generato risultati al limite dell’imbarazzante, come le storie firmate da Mark Waid e dal compianto Mike Wieringo (sepolte sotto anni di continuity) in cui i Fantastici Quattro hanno letteralmente fatto irruzione in paradiso per salvare l’anima di Ben Grimm, la rocciosa Cosa, arrivando a colloquio con un creatore con le fattezze e la matita di Jack Kirby.

Al di là dell’omaggio al Re dei fumetti, se gli esiti son questi c’è da rallegrarsi della convenzione non scritta per cui i supereroi che tornano dalla morte (come regolarmente accade) non parlano mai di cosa abbiano sperimentato nell’aldilà.

