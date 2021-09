L’ingrediente segreto che renderà più golosa la tua torta di mele

La torta di mele è uno dei dolci più amati da grandi e bambini e oggi vogliamo svelarvi un piccolo trucco per renderla più golosa che mai attraverso l’uso di un ingrediente segreto che migliorerà la vostra esperienza di degustazione. Solitamente si usa la cannella per rendere la torta di mele più profumata, ed in effetti l’accoppiata mele-cannella risulta vincente per esaltare il sapore di questa frutta. Altra alternativa che rende i dolci con le mele squisiti è la vaniglia (o la vanillina), la scorza di limone o il rum. Ma il nostro ingrediente segreto è il Pepe Garofanato, anche conosciuto come Pimento o Pepe della Jamaica. Non lo conoscete? Scopritelo con noi!

Pepe Garofanato, Pimento o Pepe della Jamaica

L’ingrediente segreto che renderà più golosa la vostra torta di mele è proprio il Pimento. È una spezia particolare che richiama il profumo dei chiodi di garofano, della cannella e della noce moscata. Non va confuso con il pepe nero o altri tipi di bacche del genere, perché le sue proprietà organolettiche sono ben diverse. Infatti l’aroma di pepe, pur se presente, è molto più tenue e delicato. Per questo viene usato ottimamente nelle preparazione di dolci, oltre che in ricette salate.

Il profumo straordinario del pepe garofanato trasformerà la vostra torta di mele in un dolce squisito e dall’aroma speciale. E se volete conoscere altre spezie particolari da usare in cucina non perdetevi il nostro speciale sulle spezie provenienti dal mondo da tenere sempre in dispensa per migliorare profumo e sapore dei vostri piatti.

Torta di mele: la scelta degli ingredienti

Nella ricetta principale della torta di mele che vi abbiamo indicato all’inizio di questo articolo non è presente il pimento negli ingredienti. Ma vi consigliamo di aggiungerlo per assaporare un dolce super profumato con gli aromi di cannella, chiodi di garofano e noce moscata. Non a caso il pepe garofanato viene chiamato anche allspice, per indicare la complessità di aroma che dona alle pietanze.

Per quanto riguarda la tipologia di mele da usare per fare la torta, in genere si usano le Renette nei mesi autunnali e invernali, che da crude hanno un sapore aspro ma che una volta cotte diventano dolcissime. Soprattutto mantengono una buona consistenza in cottura e perdono pochi liquidi, quindi sono ottime anche per fare lo strudel. Poi in base alla stagione potete decidere di usare anche le mele Golden, le Fuji, le Pink Lady, le Gala o le Granny Smith.

Torta di mele senza burro con le Golden

La torta di mele senza burro e senza olio è una delizia da provare in qualsiasi stagione. Si tratta di un dolce light che si prepara con le mele Golden dalla polpa profumata e zuccherina. Fate attenzione alla freschezza dei frutti, se sono ‘vecchi’ la polpa potrebbe diventare troppo farinosa e assumere un sapore tendente all’amaro.

Tarte tatin con le Renette

La tarte tatin è la tipica torta francese al contrario, che si cuoce con le mele sul fondo della teglia. È un dolce squisito e molto raffinato, che potete realizzare con le Renette. Questo tipo di mela infatti è poco farinoso e ideale perché resta ben compatto e asciutto.

Torta alle mele e yogurt con le Pink Lady

Le torta alle mele e yogurt è un dolce molto morbido, soffice e profumato che si può realizzare con le Pink Lady. Infatti questo tipo di mele, una volta cotte aggiungono una nota fresca e leggermente acidulata alla vostra preparazione.

Torta di mele veg con le Fuji

La polpa dolce, croccante e succosa delle Fuji renderà la vostra torta di mele veg senza uova, senza latte e senza burro ancora più squisita della classica. Questo è un dolce perfetto per chi segue un’alimentazione vegana, ma anche per chi soffre di intolleranze a uova o latticini. Comunque il suo gusto straordinario e goloso conquisterà tutti gli amanti dei dolci con le mele.

Apple pie con mele Granny Smith

Le Granny Smith sono le mele tipiche usate nella apple pie tradizionale americana. Si riconoscono per la buccia verde brillante e la loro polpa è croccante e leggermente acidula, poco zuccherina. Per questo tipo di dolce potete usare anche le mele Gala, caratterizzate da un sapore intenso e fresco.

Torta di mele Gala e cioccolato

Questa squisita variante della torta di mele e cioccolato può essere preparata sia con un impasto bianco e gocce di cioccolato, sia con impasto al cioccolato fondente fuso e cacao. In ogni modo sfornerete un dolce sublime che resterà nel cuore di tutti i vostri ospiti.