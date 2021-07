Le lingue di pizza sono semplicemente un modo diverso di servire quello che è forse il piatto più amato in tutto il mondo: sua maestà la pizza! Fondamentalmente, vi basterà preparare un qualsiasi tipo di pasta per pizza (ad esempio in questa occasione io ho optato per un impasto semi-integrale) e predisporre una farcitura a scelta, perché la differenza, in questo caso, la fa la forma. Invece della tipica pizza tonda da pizzeria o della comune teglia rettangolare di pizza fatta in casa, infatti, in questo caso le vostre pizze saranno allungate e ovali, a ricordare un po’, appunto, delle lingue. Le lingue di pizza ormai si sono diffuse molto nei bar, al posto (o insieme) ai più classici tranci. Per questa volta mi sono tenuta sul basic e le ho condite come una margherita, ma, come vi ho già accennato, sono versatili proprio come ogni pizza che si rispetti, e potete condirle come più vi pare 😉

Procedimento per preparare le lingue di pizza

Innanzitutto preparate l’impasto: sciogliete lievito e zucchero nell’acqua leggermente intiepidita e versatela al centro delle 2 farine, precedentemente unite tra loro.

Iniziate a impastare, quindi incorporate anche sale e olio e lavorate fino a far incordare l’impasto.

Lasciate riposare il panetto in un posto caldo per almeno 3 ore o fino al raddoppio.

Nel frattempo, sminuzzate i pomodori e conditeli con sale e olio; a parte, tagliate la mozzarella e lasciatela asciugare un po’ in frigorifero.

Quando l’impasto sarà almeno raddoppiato, sgonfiatelo leggermente con le mani infarinate e dividetelo in 6 pezzi più o meno uguali tra loro.

Con le mani allungate i pezzi di impasto a formare delle lingue lunghe circa 15 cm, disponendole sulla teglia rivestita di carta forno, e fate riposare per 30 minuti.

Condite con il pomodoro, lasciando i bordi puliti, poi cuocete per 7-8 minuti a 250°C, in forno ventilato già caldo, premurandovi di posizionare la teglia nella parte bassa del forno.

Tirate fuori la teglia, aggiungete la mozzarella e cuocete ancora per 5-6 minuti, premurandovi stavolta di posizionare la teglia nella parte medio-alta del forno.

Le lingue di pizza sono pronte, potete mangiarle calde, tiepide o anche fredde.



