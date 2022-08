Linguine alla Nerano di melanzane, più buoni dei classici con le zucchine. Come farli super cremosi

Linguine alla Nerano di melanzane è senza dubbio un primo piatto cremosissimo, e saporito allo stesso tempo. Un primo piatto semplice da preparare, dove la crema delle melanzane avvolge la pasta, mentre la salsiccia, conferisce al piatto un tocco di sapore, insomma un’accoppiata vincente per ottenere un piatto ricco e gustoso. A questo condimento potete abbinare il formato di pasta che più gradite, sia lungo che corto. Nella ricetta che di seguito andremo a preparare ho usato le linguine, che vi assicuro hanno catturato in pieno il condimento.

Linguine alla Nerano di melanzane, Ingredienti:

360 gr linguine

400 gr melanzane

2 salsicce

50 gr di mandorle

20 gr pecorino

Prezzemolo

Sale

Olio evo

1 spicchio d’aglio

Procedimento:

Per preparare le linguine con crema di melanzane e salsiccia, iniziate a lavare le melanzane, eliminate il picciolo, tagliatele a dadini, e trasferitele in una padella insieme allo spicchio d’aglio e un paio di giri d’olio evo. Fatele cuocere per circa dieci minuti a fiamma media, rigirandole spesso.

A cottura ultimata, regolate di sale, eliminate lo spicchio d’aglio. Mettete le mandorle, il prezzemolo ed il pecorino nel tritatutto, tritate velocemente,

poi unite le melanzane e se occorre un giro d’olio evo. Azionate le lame, fino ad ottenere una crema, dalla consistenza desiderata.

Eliminate la pelle dalle salsicce, sgranatele

lasciatele soffriggere per qualche minuto,

poi aggiungete la crema di melanzane.

Cuocete le linguine in abbondante acqua leggermente salata, colatele al dente direttamente nella padella, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta, e amalgamate il tutto.

Impiattate completando il piatto con una grattugiata di pecorino

