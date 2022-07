Linguine con cannolicchi, meglio delle vongole. Il trucco per un sughetto cremoso dal sapore di mare scritto su Più Ricette da Michele.

Le linguine con cannolicchi, sono un classico primo piatto di mare, della cucina mediterranea. Un primo piatto dal sapore prelibato, facile da preparare. I cannolicchi sono un frutto di mare che non viene preso molto in considerazione per la preparazione di un primo piatto, ma vi assicuro che danno vita ad un sugo delizioso per condire la vostra pasta. Per altre ricette di primi di pesce leggi qua

Linguine con cannolicchi

Ingredienti:

1 kg di cannolicchi

360 gr di linguine

1 spicchio d’aglio

250 gr. di pomodorini

Vino bianco

Olio evo

Sale

Prezzemolo

Procedimento:

Mettete i cannolicchi a bagno in abbondante acqua salata fredda, in modo da spurgarli dalla sabbia, minimo per un’ora.

Trascorso questo tempo, sciacquateli bene sotto abbondante acqua corrente, metteteli in una capiente pentola, unite un paio di cucchiai di vino bianco, e fateli cuocere per cinque minuti a fiamma vivace, con la pentola semi coperta. Separate il frutto dal guscio, e tagliatelo a pezzetti, mettete da parte il liquido di cottura. In una capiente padella mettete un giro d’olio evo, lo spicchio d’aglio tritato, potete anche metterlo intero e poi eliminarlo.

Fate soffriggere per qualche minuto, unite i pomodorini lavati e tagliati in quattro, i cannolicchi tagliati a pezzetti,

ed infine il liquido di cottura dei cannolicchi, fate insaporire il tutto per un paio di minuti.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salate, colatela direttamente nella padella

amalgamate il tutto, impiattate completando il piatto con un trito di prezzemolo.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Linguine con cannolicchi, meglio delle vongole. Il trucco per un sughetto cremoso dal sapore di mare scritto su Più Ricette da Michele.