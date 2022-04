Le Linguine con salsiccia e crema di fave, sono un primo piatto dal gusto avvolgente, infatti la crema di fave avvolge completamente le linguine, legano ad esse anche i piccoli pezzetti di salsiccia, in modo da gustare tutto il sapore ad ogni boccone.

Sicuramente è un primo piatto primaverile, da gustare in famiglia o in compagnia di amici, facile e veloce da preparare.

Ingredienti:

180 gr di linguine

500 gr di fave

1 salsiccia

20 gr di pecorino

Olio evo

Sale

1 spicchio d’aglio

Peperoncino piccante

prezzemolo

Procedimento:

Per preparare le linguine con salsiccia e crema di fave e , iniziate a sgranare le fave dai baccelli, sbollentatele in acqua leggermente salata per due minuti.

Fatele raffreddare in acqua fredda e sbucciatele.

Tagliate il pecorino a pezzetti, mettetelo nel bicchiere mixer, poi unite le fave, il prezzemolo e da un filo d’olio evo, frullate fino ad ottenere una crema.

Eliminate la pelle dalla salsiccia, e tagliuzzate ulteriormente la carne, in una capiente padella mettete l’olio evo, lo spicchio d’aglio e il peperoncino, fate rosolare per un minuto ed eliminate l’aglio.

Unite la salsiccia, e fatela rosolare in maniera uniforme, poi unite la crema di fave e un cucchiaio d’acqua di cottura della pasta, regolate di sale e amalgamate.

Colate la pasta al dente direttamente nella padella, mescolate bene, aggiungendo se occorre altra acqua di cotture della pasta.

Impiattate, completate il piatto con pecorino grattugiato.

L’articolo Linguine con salsiccia e crema di fave, la primavera in tavola pochissimi ingredienti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.