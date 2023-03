Linha 11-Coral da CPTM terá alteração na circulação no domingo (26)

Mudança atinge estações Jundiapeba, em Mogi, Suzano e Calmon Viana, em Poá. Ônibus do sistema Paese estarão à disposição dos passageiros. Obras da Estação de Suzano vão impactar funcionamento da Linha 11-Coral

Vinícius Silva/TV Diário

Neste domingo (26) a Linha 11-Coral da CPTM terá uma alteração na circulação por conta de obras na Estação de Suzano. Com isso, o trecho entre as Estações Calmon Viana, em Poá, e Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, será interditado.

Durante toda a operação, os ônibus do Sistema Paese irão atender as três estações. Tanto na Estação Jundiapeba quanto em Calmon Viana é obrigatória a apresentação de um ticket que será disponibilizado dentro desses locais. Ou seja: o passageiro que chega de trem e quer permanecer na Linha 11-Coral recebe o ticket ainda na estação, e quem chega nas estações por outros meios precisa pagar a passagem, entrar, retirar o ticket e sair novamente.

Confira dos pontos de parada dos ônibus do Paese nas três estações:

– Estação Jundiapeba: Os passageiros irão embarcar e desembarcar na Rua Áurea Martins dos Anjos, em frente à Estação.

– Estação Suzano: O passageiro que quer seguir em direção à Jundiapeba deve embarcar na Rua Prudente de Moraes, 439, em frente à passarela da Estação. Para quem vai para Calmon Viana, o embarque será também na Rua Prudente de Moraes, em frente ao acesso à estação.

– Calmon Viana: O embarque e desembarque dos passageiros acontece na esquina da Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro, ao lado da estação.

As obras compreendem a implantação de treliças para nova estrutura de rede aérea de tração dos trens acima das vias nas proximidades da Estação Suzano.

A CPTM informou que os passageiros serão alertados sobre a mudança por avisos sonoros nos trens e estações e mensagens nos painéis digitais.

O telefone para quem tiver outras dúvidas é o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.

