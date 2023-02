Linhas de ônibus de Porto Alegre têm mudança de terminais a partir desta segunda

Linhas 631 e 610.2 terão alteração de embarque no Centro Histórico. EPTC vai orientar usuários. Alterações começam nesta segunda (13)

Pedro Piegas/PMPA/Divulgação

O terminal das linhas de ônibus 631 e 610.2, no Centro Histórico de Porto Alegre, serão alterados a partir desta segunda-feira (13). De acordo com a prefeitura, os locais serão sinalizados e agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão orientar os usuários nos primeiros dias.

Linha 631 – Parque dos Maias: ponto inicial será transferido do Terminal Parobé para a plataforma C do Terminal do Centro Popular de Compras (CPC). Com a alteração, a linha deixa de circular pela avenida Mauá na chegada ao Centro para seguir da avenida Farrapos para a Voluntários da Pátria até a praça Rui Barbosa, no CPC.

Linha 610.2 – Minuano/Lindoia/Sarandi: transferida da plataforma C para a plataforma B do Terminal do CPC junto ao ponto da linha 715.1 – Sarandi/Sertório.

Usuários podem verificar a localização dos ônibus em tempo real e conferir as linhas passam em cada ponto por meio dos aplicativos CittaMobi ou Cartão TRI.

Vittorio Ferla