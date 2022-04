Nell’immaginario dei più il caviale è lusso, raffinatezza, esotismo (e erotismo?) a tavola, insomma cibo prelibato per occasioni speciali. Ma non tutto è oro quel che luccica e anche in questo ambito ci possono essere zone di ombra, il che vuol dire prodotti di qualità incerta o di origine non certificata.

Una vera sicurezza in questo senso è quanto offre ormai da decenni la famiglia Bettinazzi, con oltre cinquant’anni di attività nell’allevamento ittico, trenta nella selezione delle migliori varietà di caviale russo e iraniano e venti nella produzione di caviale italiano. Il fiore all’occhiello della produzione è racchiuso nel marchio Cru Caviar, un brand che per primo lancia il concetto di Cru, valorizzando prodotti e allevamenti italiani con caratteristiche uniche. Sono quattro gli allevamenti, estesi su venti ettari, tra le provincie di Brescia, Verona e Mantova, una parte dei quali si trova nel cuore del Parco del Mincio. Gli allevamenti sono con acque in movimento che permette agli storioni di nuotare controcorrente. Ricordiamo che lo storione è una specie protetta, un animale che vive e si riproduce solo in acque pure e che non è più possibile pescare in natura. Le sue uova sono tanto rare quanto preziose, si trasformano in cibo grazie a una lavorazione attenta a ogni minimo dettaglio. La salatura, svolta da Caviar con sale di Cervia, è un passaggio fondamentale nella lavorazione, insieme alla maturazione. Tutte le selezioni di caviale sono “Malossol”, che in russo significa “poco salato” per garantire un sapore quanto più naturale possibile. Inoltre hanno il sigillo CITIES “Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione”, da quale si evincono le informazioni sulla specie di storione, l’origine, il paese di provenienza, l’anno di produzione, il produttore e il lotto. Per il confezionamento e la produzione ci si attiene ai criteri dell’IFS, lo standard internazionale che garantisce i requisiti di qualità e sicurezza per la tutelare del consumatore.

E poi c’è anche una linea di prodotti in cui si è scatenata la creatività dell’azienda: il Sigaro di caviale che viene prodotto a mano, con caviale puro al 100% e stagionato per circa due mesi. Può essere consumato grattugiato, tagliato a scaglie o affettato in finissime lamelle per arricchire ogni piatto. Il Burro al caviale è composto da puro burro con il 30% di caviale selezionato, può essere spalmato su dei crostini o utilizzato per mantecare un primo piatto. Il Caviale croccante infine prevede un lungo periodo di essiccazione che lo disidrata e che concentra nelle uova il loro inconfondibile sapore, prolungandone la data di scadenza.

Rinnovare e innovare è una filosofia aziendale che porta lontano. La famiglia Bettinazzi ha iniziato nel 1972 a dedicarsi all’ittiocoltura, nel ’95 con la Società Agricola Naviglio si è specializzata nell’allevamento degli storioni. Si tratta di una specie protetta, dalle grandi dimensioni, che necessita di ampi spazi: conosciuto da secoli per le preziose uova, la sua carne è raffinata e consigliata dai dietologi per i valori nutrizionali e la presenza di Omega 3. La sensibilità per la salvaguardia della specie e la lunga esperienza nell’acquacoltura ha portato la famiglia a ingrandire gli allevamenti di storione in Italia, tanto che nel 2016 sono stati aperti due allevamenti nel territorio bresciano, fino a raggiungere oltre 20 ettari di superfice, di cui uno nel Parco del Mincio.

STORIONE, PESCE LONGEVO: PUÒ ARRIVARE A 100 ANNI

L’azienda alleva diverse tipologie di storione: un allevamento a scorrimento nel pieno rispetto della natura, dove i pesci entrano ed escono nell’acqua del fiume. Nel parco del Mincio troviamo il centro di riproduzione e di svezzamento degli avannotti, i piccoli nati dei pesci. A un anno e mezzo gli storioni vengono spostati negli altri allevamenti di Leno (Brescia), San Martino Buon Albergo (Verona) e Bagnolo Mella (Bs). Lo storione è un pesce longevo, può arrivare fino a 100 anni, per arrivare a maturità la femmina dello storione deve raggiungere almeno 12 anni, per il pregiato Beluga occorrono minimo 23 anni. Più gli anni passano, più la qualità del cavialeaumenta, quindi si tratta di un investimento dal costo notevole.

Un allevamento di storioni della famiglia Bettinazzi

CAVIALE CINESE INFERIORE A QUELLO ITALIANO

Seconda solo alla Cina, l’Italia si propone come un grande produttore di caviale. Il caviale cinese? Bello da vedere, ma inferiore di prezzo e di qualità. Ulteriore prova della dinamicità aziendale dei Bettinazzi è stata l’apertura di un laboratorio per la trasformazione dei prodotti ittici e il riconoscimento ministeriale per la produzione di caviale. Prima che sia estratto il caviale alla giusta maturazione, ogni storione viene pesato. La sacca contenente le uova viene tracciata e pronta per lavorazione. Tolte le impurità, si passa alla salatura con pregiato sale dolce di Cervia e infine alla pressatura. La lavorazione attenta, accurata, tutta manuale ha dato i suoi frutti, tanto che ogni anno vengono esportate in Russia tre tonnellate di caviale, in Giappone racchiuso in piccole lattine da 100 grammi, nei Paesi Arabi, negli Stati Uniti e in giro per l’Europa.

Un esemplare di storione

CRU CAVIAR, UN MARCHIO GARANZIA DI QUALITÀ

“Cru” è un termine che indica ciò che cresce in una regione, usato soprattutto in enologia: Cru Caviar è un marchio che vuole divulgare la cultura del caviale di qualità. Il consumatore è alla ricerca di prodotti di eccellenza, privi di conservanti, che si sposa perfettamente alla politica di Cru Caviar. I prodotti hanno la tracciatura, un sigillo di garanzia e rispondono ai severi criteri internazionali Ifs (International featured standards). Tutte le selezioni di caviale sono Malossol (in russo significa poco salato), che garantiscono un sapore inalterato e naturale. Questa tecnica contraddistingue il caviale eccellente, che Cru Caviar ottiene grazie a sapienti mani di maestri salatori, ma implica tempi di conservazione brevi.

Cru Caviar, un marchio di qualità

PRODOTTI IDEALI COME REGALI O DA RISTORAZIONE

Il caviale è talmente delicato che viene spedito su ordine in sole 24/48 ore, in cassette di polistirolo alla giusta temperatura. Cru Caviar offre tutta la gamma di caviale disponibile con diverse dimensioni: il Beluga Imperiale, estratto dallo storione ladano, la selezione particolare dello special Reserve, il Royal dallo storione bianco, Imperial e Classic da quello siberiano, il Sevruga dallo stellato. Il momento particolare economico richiede grande attenzione, così Cru Caviar sta diversificando la produzione attraverso nuovi prodotti, ideali come regali natalizi o da ristorazione, a un prezzo accessibile a tutte le tasche.

Sigaro di Caviale

L’INNOVAZIONE: SIGARO DI CAVIALE, POLPETTE PRONTE…

Un sigaro di caviale (50 grammi) con uova di storione stagionate, grazie a una lenta essiccazione: è ideale da grattare o da mettere in lamelle su piatti caldi. Caviale croccante, disidratato, in scatola, che alcuni chef hanno abbinato al gelato alla crema e il burro al caviale, delizioso sui crostini o nei sandwich. Non si butta via nulla dello storione: con la testa si può cuocere un buon brodo di pesce, con la carne si può preparare un ottimo ripieno di ravioli, un risotto o condire la pasta. Così Cru Caviar vuole ampliare la gamma: sono allo studio nuove proposte, che presto vedremo in commercio, tra cui polpette pronte da friggere, filetto in tranci sottovuoto da cucinare e storione affumicato imbustato.

Passione degli zar, prelibatezza dell’aristocrazia russa e persiana, da sempre simbolo di lusso ed esclusività: il Caviale. Le perle preziose, l’oro nero che suggella la storia millenaria di un pesce unico e perfetto come lo storione. Un animale preistorico e centenario, una specie ittica molto particolare, estremamente pregiata, elegante nell’aspetto, avvolta in un manto di mistero. Le sue tracce sono antichissime, si risale fino all’Impero Romano quando era già presente nei nostri mari, Adriatico e Tirreno. Gianni Brera lo descrisse come “quel pesce dalle fauci oscure, dall’ossatura fragile, dalla carne sublime”, il più grande pesce d’acqua dolce e salmastra diffuso in Europa; una vita piuttosto longeva che può contare anche cento anni, e dimensioni fino a sei metri per oltre quattrocento chili di peso. A suscitarne il grande interesse è, oltre la tenerezza delle sue carni, il frutto del suo ventre: le sue uova, il caviale appunto, monopolio da sempre di russi e persiani (la parola caviale in diverse lingue deriva dal persiano Kharviar, pesce generatore di uova). Era il 1600 quando la nobiltà russa, durante i viaggi in Europa, portava con sé scorte di caviale da far assaggiare ai propri ospiti. La conoscenza e il consumo del caviale si diffuse presto in Europa, imponendosi rapidamente anche in America e in Giappone. La folle pesca legata agli interessi economici per questa preziosa specie ittica, ha ben presto portato alla distruzione della popolazione naturale, favorendone l’estinzione fino alla dichiarazione di specie protetta. Da qui la concentrazione della produzione in acquacoltura e il suo importante sviluppo che vede anche l’Italia, dalla fine degli anni ’90, divenire un importante protagonista di storionicoltura. Tra le realtà leader, al vertice della qualità assoluta, l’azienda Cru Caviar, con i suoi cinquant’anni di esperienza nel mondo ittico, di cui venti nella produzione di caviale italiano e trenta nella selezione di caviale russo e iraniano. Un’eccellenza delineata in quattro veri e propri Cru che nel loro insieme costituiscono l’allevamento più grande d’Europa. Un’azienda guidata dalla famiglia Bettinazzi e coadiuvata da una delle figure più competenti in Italia che da oltre vent’anni lavora il caviale italiano: Renzo Zanin, Caviar Master e Amministratore Delegato, la cui maestria nella salatura è riconosciuta a livello mondiale. Cru Caviar è l’unica realtà che può vantarsi di parlare di caviale in termini di Cru, di singoli allevamenti che presentano caratteristiche uniche per microclima e acque, in un ecosistema naturale formato da sorgive e risorgive fresche (lo storione vive e si riproduce solo in acque pure). Venti ettari di allevamenti, il principale a Goito in una posizione strategica nel cuore del Parco del Mincio, dove lo storione cresce in continuo movimento: dall’uovo, all’avannotto, fino alla maturità. Gli allevamenti di Leno e Bagnolo a Brescia e di San Martino Buon Albergo a Verona vengono utilizzati per gli esemplari di almeno un anno di età. Le origini, la qualità, l’artigianalità sono elementi essenziali per Cru Caviar che contribuiscono alla produzione del prodotto gastronomico tra i più lussuosi in assoluto. Ogni selezione è Malossol, in russo “poco salato”, un tipo di lavorazione che permette di mantenere inalterato il gusto delle uova e sapori naturali e puri. La salatura, svolta con puro sale di Cervia, è un passaggio fondamentale della lavorazione insieme alla maturazione. Le selezioni prodotte sono Beluga, il più celebre e ricercato, da storione ladano e il Beluga Imperial, la Special Reserve ottenuta dall’esperienza del maestro salatore, il Royal da storione bianco con uova medio grandi, delicate e raffinate, l’Asetra dal pregiato storione russo con il suo inconfondibile retrogusto di nocciola, il Sevruga da storione stellato. L’Amur Kaluga e l’Amur Kaluga Gold vengono importati così come per Almas Beluga, il più pregiato al mondo. Cru Caviar dalla fine degli anni ’80 con il suo marchio Caviar Import si è distinta infatti anche nell’importazione e distribuzione del caviale assumendo un ruolo strategico. Il marchio Iran Darya da quarant’anni è il loro filo diretto con l’Iran; unisce il know how iraniano con la cura e il controllo italiano, diventando sinonimo della migliore qualità di caviale Beluga proveniente dalle sponde del Mar Caspio. Oltre al consumo dal dorso della mano o su cucchiaini di madreperla, grazie a Cru Caviar è possibile goderne attraverso il Sigaro di caviale, Burro al caviale e Caviale croccante. Al Quadrino, bistrot veneziano di Piazza San Marco, lo chef stellato Silvio Giavedoni ha creato con i prodotti Cru Caviar un viaggio sfarzoso, spaziando dai piatti con lo storione fino a all’assoluto protagonista, il Caviale. Ecco allora le Polpettine di storione e Uovo, burro e caviale con pizza, maionese di canoce, insalatina al limone e storione sott’olio. Lo Spaghettino di burro di caviale e sigaro di caviale, e un piccolo Cicchetto di risotto, zafferano e ragù bianco di storione. Il Rombo al latte di caviale e patata al limone payusnaya, (una particolare lavorazione sul caviale poco conosciuta in Italia ottenuta tramite pressione delle uova e concentrazione di prodotto, aromi e profumi), servita con un piccolo Cicchetto di polenta e baccalà e scaglie di caviale. Infine, versatile, profondo, divertente il Gelato alla vaniglia e caviale croccante. Ottenuto da un lungo periodo di essicazione necessario per disidratarlo, concentra nelle uova il suo inconfondibile sapore, prolungandone la shelf life.