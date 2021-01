lino-banfi-e-quella-confessione-piccante-con-edwige-fenech:-“lo-facevamo…”

L’ex autore dei B-Movies anni ’70-’80, Lino Banfi ha svelato un retroscena sull’attrice Edwige Fenech, con la quale si spingeva oltre le aspettative…

Come si potrebbe dimenticare un personaggio del talento di Lino Banfi? Nonostante l’exploit in tv su svariate emittenti televisive, il suo nome sembra non tramontare mai… Lo ricordiamo nelle vesti di “Nonno Libero”, “sovrano” che esercitava la patria potestà sul set di “Un Medico In Famiglia”. Ma la versione del Banfi, anni 2000 è solo l’ultima esperienza di una carriera alle spalle di grande spicco.

L’umiltà e la solidarietà dell’artista di Andria non è stata mai dimenticata da follower e telespettatori che non hanno mai smesso di seguirlo in tv. Se effettuiamo un sondaggio tra i telespettatori, sfidiamo chiunque a dire di non aver visto almeno una volta la simpatia e l’ironia di un personaggio simbolo del mondo dello spettacolo.

Ma il talento del Banfi “attore” ha radici piuttosto antiche, di quando spiccava tra le personalità emergenti in ambito “commedia” degli anni ’70 e ’80

LEGGI ANCHE —–> C’è posta per te, si rincontrano dopo 71 anni ma succede l’inaspettato…

Lino Banfi ricorda il suo passato con lei: “Vi confesso una cosa…”

LEGGI ANCHE —–> Stefano De Martino e la rivelazione su Amadeus: il retroscena

Durante un’intervista in tv alla trasmissione di “Io e Te”, condotta da Pierluigi Diaco, Lino Banfi ha raccontato le diverse esperienze con i “colleghi” delle più grandi e sexy commedie degli anni ’70 e ’80. Dalle sue parole, il protagonista di “La moglie in Vacanza, l’amante in città”, “Cornetti alla Crema” e “L’insegnante va in collegio” ha parlato del rapporto speciale approfondito con il personaggio femminile, espressione massima della seduzione, quale Edwige Fenech.

Tra una battuta ironica ed un’espressione di ilarità, Lino ha fatto divertire milioni di telespettatori, concedendosi di tanto in tanto dei particolari osè con l’attrice francese, naturalizzata italiana. Durante il racconto come ospite in Rai, il Banfi del cinema ha raccontato di un personaggio che non si è lasciato scappare una piccola “palpeggiata” al seno della Fenech.

Una confessione davvero “piccante” che ha lasciato i telespettatori di stucco: “Una volta lo dovetti toccarle il seno e devo dire che era leggermente rigido..”. Addirittura l’attore pugliese veniva ripreso dai registi, che richiamavano spesso la sua attenzione, “anche se con tutta franchezza non mi sono mai permesso di avviare scappatelle con le donne a differenza di altri colleghi”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Edwige Fenech – FOTO Getty Images

Insomma mai come stavolta, l’ex “Nonno Libero” ha ammesso di avere avuto una piccola tentazione… ma il senso di responsabilità, la fiducia e l’amore di un marito verso la propria sposa hanno sempre emerso in quelle particolari circostanze