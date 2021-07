Lino Banfi, il giorno più bello di “Nonno Libero” è arrivato: cosa festeggia

Il giorno più bello e tanto atteso per Lino Banfi è arrivato: di cosa si tratta? Scopriamo tutti i dettagli su cosa festeggia.

Lino Banfi screenshot instagram

Un traguardo importante quello raggiunto da Lino Banfi, uno degli attori più popolari del cinema italiano. Il giorno tanto atteso è arrivato e “Nonno Libero” si appresta a festeggiare un evento rilevante della sua vita. Sempre con il sorriso e la sua contagiosa allegria che lo contraddistingue, Lino è tra gli artisti più amati dal pubblico.

Nato ad Andria il 9 luglio 1936, Pasquale Zagaria (questo il suo vero nome all’anagrafe) ha avuto subito modo di far conoscere ed apprezzare il suo talento nel mondo della comicità del nostro Paese.

Una lunga carriera quella del celebre attore pugliese: oltre 60 anni spesi tra cinema, teatro e televisione in cui Banfi ha dimostrato tutta la passione per il suo lavoro. Con il passar del tempo è divenuto un personaggio cult della commedia all’italiana.

Lino è passato alla storia per i tanti personaggi interpretati, tra cui quello di Oronzo Canà, noto mister della Longobarda nel film “L’allenatore nel pallone”. E quello di “Nonno Libero” nella fiction televisiva “Un medico in famiglia”. Quest’ultimo è stato uno dei più amati dal pubblico, nelle vesti del quale Lino Banfi ha conquistato il cuore di milioni di italiani.

Lino Banfi compie 85 anni: il regalo che desidera

Compie oggi 85 anni Lino Banfi, uno dei più grandi interpreti della commedia all’italiana. L’attore pugliese è riuscito, nel corso della sua carriera, a conquistare il pubblico di grandi e piccini. La sua comicità e la spontanea allegria è riuscita sempre a regalare un sorriso al suo pubblico.

Il giorno del suo compleanno Lino lo trascorrerà insieme alla sua famiglia, festeggiando in modo riservato, ma con un occhio già a domenica, quando la Nazionale Italiana scenderà in campo per la finale contro l’Inghilterra.

–> Leggi anche Amadeus-De Filippi, l’annuncio più bello dell’anno: i dati parlano chiaro

–> Leggi anche Loretta Goggi straziata dal dolore per la scomparsa compie un gesto che commuove tutti

E spera che “il più bel regalo me lo possano fare i ragazzi. Mi auguro che possano dare una bella soddisfazione a tutti noi”.