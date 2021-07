lino-banfi,-il-ricordo-struggente,-non-trattiene-le-lacrime:-“mi-ha-aiutato”

La commovente dichiarazione pubblica di Lino Banfi dopo la morte di Raffaelle Carrà.

Fonte immagine Instagram

Dopo il vuoto inaspettato che ha lasciato Raffaella Carrà qualche giorno fa, oggi alcune delle trasmissioni del palinsesto televisivo italiano hanno omaggiato la conduttrice trasmettendo in diretta il corteo funebre della Carrà.

È il caso di Estate in Diretta, noto format di Rai1, che ha seguito passo passo tutte le tappe previste nel corteo funebre nella città di Roma. Qui sono stati trasmessi tutti i luoghi che hanno rappresentato un particolare evento per Raffaella Carrà.

Tra gli ospiti nella trasmissione condotta da Roberta Capua e Gianluca Sempirini c’era anche Lino Banfi. L’attore comico pugliese è intervenuto in diretta attraverso un collegamento da casa. La commozione non è tardata ad arrivare quando Banfi ha scelto di condividere un ricordo a lui molto caro che vede la Carrà come protagonista.

Ecco il racconto di Lino Banfi a Estate in Diretta

Spiega, l’attore, che anni addietro hanno cancellato un suo programma televisivo. A quanto pare è stata una notizia improvvisa, che gli venne comunicata solamente il giorno prima. Non specifica il nome del format ma sottolinea che erano andate in onda già tre puntate prima della ritirata inaspettata.

Fonte immagine Instagram

La delusione portò Banfi a rifiutare un’ospitata della Carrà che aveva in programma per lo stesso giorno optando invece per il ritorno a casa. Nel frattempo Raffaella Carrà che sapeva il motivo dell’assenza di Banfi decide di mandargli un messaggio in diretta.

La dedica da parte della conduttrice è stata semplice e allo stesso tempo di cuore, la sua sincerità è stata disarmante per Banfi che non riesce a trattenere le lacrime durante il racconto. “Nessuno di noi è perfetto, me compresa. Possiamo fare tutti delle trasmissioni meno belle. Ma sei un grande artista, devi cancellare questo momento e ripartire” queste sono state le parole della Carrà che ha voluto omaggiare un suo collega ma anche offrirgli un sostegno morale.

A tal proposito in conclusione Lino Banfi fa una riflessione: a suo parere nessun conduttore italiano vorrebbe perdere tutto questo tempo durante una diretta, nessuno avrebbe mai omaggiato un ospite che all’ultimo aveva scelto di non presenziare.

Tutti i presenti concordano con l’attore pugliese quando sul finale ammette: “Lei era unica”.