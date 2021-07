Lino Banfi scende in politica, farà il tifo per lui: la rivelazione che spiazza tutti

Le parole dell’ex attore che tra qualche giorno compirà 85 anni.

Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria è un noto attore e cabarettista italiano. Nel corso della sua carriera ha lavorato per alcuni dei più noti registi italiani come Nanni Loy, Steno, pseudonimo di Stefano Vanzina, Dino Risi e Lucio Fulci.

È uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy all’italiana tra gli anni settanta e ottanta.

Noto per i suoi ruoli comici in pellicole come, Vieni avanti cretino, L’allenatore nel pallone, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio malocchio prezzemolo e finocchio.

Lino Banfi (Getty Images)

Oggi sembra intenzionato a dire la sua anche in politica, sempre sotto consiglio di uno dei suo personaggi più noti e celebri, l’allenatore Oronzo Canà.

Le parole di Lino Banfi sull’ipotetica elezione di Berlusconi al Quirinale

Il noto comico pugliese ha rivelato all’agenzia di stampa Adnkronos la sua simpatia per Silvio Berlusconi, sperando in una sua possibile elezione a Presidente della Repubblica. Banfi ha infatti dichiarato in merito:

” Se Silvio Berlusconi diventasse presidente della Repubblica sarebbe bellissimo. Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni… Sono nato poco più di due mesi prima di lui. Abbiamo entrambi quasi 85 anni… Lo incoraggerò anche perché so che se andasse al Quirinale avrebbe vicino un uomo che è la sintesi, l’incarnazione della mediazione, Gianni Letta”

LEGGI ANCHE–> La sposerò io nuova vita per Lino Banfi: l’annuncio che non ti aspetti

Ha proseguito scherzosamente Banfi, affermando:

” Con Berlusconi al Quirinale chissà che non si inventino un’altra onorificenza. Io sono già stato nominato Cavaliere di Gran Croce, che è il grado più elevato dei cavalieri della Repubblica. Quindi dovrebbero coniarne una nuova, tipo il Nonno d’Italia o l’Allenatore del Quirinale, così gli consiglio i moduli che deve usare, se il 5-5-5 o la bi-zona”.

LEGGI ANCHE–> Italia-Svizzera: Lino Banfi, Oronzo Canà torna con un grande schema

Sembra proprio che “Oronzo Canà”, o meglio Lino Banfi abbia comunicato la sua posizione politica in campo.