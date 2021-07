Lino Banfi si commuove in diretta mentre racconta di un aneddoto sulla sua amicizia con Raffaella Carrà. Ecco le sue parole.

Le parole di Lino Banfi

Sono giorni di grande sconforto per la scomparsa della grande artista Raffaella Carrà, avvenuta all’età di 78 anni. Anche la Nazionale italiana, prima della semifinale con la Spagna, ha voluto omaggiare Carrà con alcune sue canzoni. Icona unica, talento e lucentezza, Carrà ha segnato nel profondo questo Paese e attraversato intere generazioni. Evidente anche la sofferenza anche di tanti amici e colleghi, dei tanti che a lei si sono ispirati e che l’hanno affiancata in oltre 50 anni di carriera televisiva. Tra questi, l’attore e comico Lino Banfi. Il collegamento con Estate in Diretta, condotto su Rai Uno da Roberta Capua e Gianluca Semprini, Banfi ha parlato del suo rapporto con Carrà.

L’attore pugliese ha ricordato la grande umanità di Raffaella Carrà e gli ultimi anni trascorsi tra l’affetto degli amici più stretti e della sua famiglia. Il suo ultimo lavoro risale al 2019, su Rai Tre, con il programma A raccontare comincia tu, poi Carrà, si è pian piano allontanata dal mondo dello spettacolo. Soltanto oggi sappiamo che del suo male incurabile. Ha raccontato Lino Banfi: “Anni fa, un mio programma venne cancellato alla terza puntata per una serie di ragioni. Rimasi male perché ero reduce da grandi successi e lo venni a sapere il giorno prima”.

Leggi anche —–> Zorzi, il momento di intimità a letto con Tommaso Stanzani finisce male | Il Video

Leggi anche —–> Victoria De Angelis spunta la foto dal passato, com’era prima del successo la star dei Maneskin

La commozione di Lino Banfi

Ha continuato l’attore: “Per questa ragione, chiamai Raffaella Carrà. E le dissi che non sarei potuto andare ospite nella sua trasmissione perché volevo tornare a casa. Più tardi ho saputo che lei in diretta mi mandò un messaggio affettuoso: “Nessuno di noi è perfetto, me compresa. Possiamo fare tutti delle trasmissioni meno belle. Ma sei un grande artista, devi cancellare questo momento e ripartire”.

Lino Banfi non riesce a trattenere le lacrime: “Pensiamo se oggi un conduttore o conduttrice perderebbe tutto questo tempo in diretta parlando di un ospite che non è andato. Era unica”.